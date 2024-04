Iskusni krilni centar konačno debitovao za Zvezdu.

Zvezdin krilni centar Trej Tompkins debitovao je u Splitu, u posljednjem kolu ABA lige. On je zaigrao sredinom druge četvrtine, tačno dva mjeseca od kada je došao u klub. U međuvremenu se oporavljao od povrede i ovog 7. aprila je dočekao debi u Hrvatskoj.

Tompkins je u prvih šest minuta u igri do poluvermena jednom zakucao i jednom pogodio sa distance, iz "kornera", za dva poena. On je posljednji takmičarski meč do danas igrao za Zenit, prošle sezone, a u međuvremenu se oporavljao i očiglednoa je da Zvezda tempiran njegov povratak za ABA plej-of.

Bivši igrač Klipersa, Nižnjeg Novgoroda, Real Madrida (u kojem je proveo čak sedam godina) sigurno će biti veliko pojačanje Zvezdi, ako bude u stanju da igra u kontinuitetu i ako povrede nisu ostavilie predubok trag na njemu. Tačnije, na njegovim koljenima.

Zvezda se protiv Splita oprašta od ligaškog dijela regionalnog takmičenja i taj meč za crveno-bijele nema rezultatski značaj, već je priprema za plej-of, koji počinje sljedećeg petka.