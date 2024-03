Košarkaši SC Derbija igraće sjutra u Beogradu sa Crvenom zvezdom utakmicu pretposljednjeg, 25. kola Adrmialbet ABA lige.

Izvor: MN Press

Košarkaši Crvene zvezde još nisu obezbijedili prvo mjesto na kraju regularnog dijela sezone u AdmiralBet ABA ligi.

"Crveno-bijelima" za potvrdu liderske pozicije nedostaje jedna pobjeda.

„Igramo protiv ekipe koja se bori za plasman u plej-of ABA lige. Sa druge strane, mi želimo da se vratimo na pobjednički put i pobjedama, a konkretno ova u ponedjeljak donijela bi nam prvo mjesto na tabeli pred plej-of. Kao i uvijek, ali posebno pred ovaj meč, koncentracija i energija moraju da budu na maksimalnom nivou. Pozivam naše navijače koji su nam uvijek bili ogromna pomoć da dođu i pruže nam važnu podršku u ovoj utakmici“, rekao je trener Zvezde, Janis Sferopulos.

Kapiten Zvezde, Branko Lazić ističe da je SC Derbi kvalitetna ekipa, te da on i njegovi saigrači znaju odakle prijeti najveća opasnost.

„Izuzetno važna utakmica je pred nama i to sa dobrim timom koji je u borbi za bolju poziciju pred plej-of. Svoj kvalitet i mogućnosti pokazuju tokom cijele sezone i moramo da pristupimo ovoj utakmici izuzetno ozbiljno, čvrsto i sa maksimalnom koncentracijom na terenu. Znamo odakle nam prijeti najveća opasnost, ali vjerujem da ćemo uz podršku naših navijača i sa tribina svi zajedno doći do važnog cilja a to je prednost domaćeg terena u doigravanju i prvo mjesto“, poručio je kapiten Branko Lazić.