Andrej Stojaković je nova zvijezda NCAA košarke!

Izvor: Profimedia

"Zaboravite Bronija, ovo je sin NBA zvijezde koji zaslužuje vašu pažnju", novi je naslov u američkim medijima. Tako je "Sports USA" počeo članak o Andreju Stojakoviću, sinu Predraga Stojakovića koji je za kratko vrijeme od dolaska u NCAA postao prava senzacija. Pričalo se ovih dana o njegovoj želji da se već sada prebaci na drugi koledž, a tokom "martovskog ludila" tj. plejofa koledž košarke u Americi je sva pažnja usmjerena na mlade igrače.

"Ako ste fan koledž košarke ovo je za vas najljepše doba godine. Nedeljama ćete gledati najbolje igrače kako igraju neizvjesne utakmice. Ipak tu je nekoliko igrača na koje treba obratiti pažnju ove godine", počinje ovaj tekst, pa se osvrće na Bronija Džejmsa.

Najstariji Lebronov sin je posle problema sa srcem i kolabiranja na terenu ipak zaigrao za USC i mediji bruje o njegovim igrama i mogućem odlasku u NBA već naredne sezone. "Osim ako ste živjeli pod kamenom bez interneta znate da sin Lebrona Džejmsa Broni igra za USC", ističe se u tekstu.

Ipak autori smatraju da Broni Džejms nije jedini ruki na koledžu na koga treba obratiti pažnju i ističu da je Andrej Stojaković još veći talenat. Andrej neće još na draft i igraće bar još godinu dana na koledžu, a umnogome podseća na slavnog oca.

"Broni nije jedini sin NBA zvijezde koji igra košarku na koledžu. Tu je i Andrej Stojaković koji je odigrao svoju prvu i ispostaviće se jedinu sezonu na Stendfordu. On je sin Peđe, ubitačnog šutera koji je više od decenije pogađao sa distance u NBA. Za razliku od Džejmsa Stojaković je odlučio da ostane na koledžu, ali će tražiti novi tim i očekuje se da bude jako tražen. Andrej je malo niži od oca, ali je svestraniji. Dok je Peđa uglavnom živeo od pasova na perimetru mladi Andrej može da kreira sebi šuteve iz driblinga i može da dođe do obruča. Iako brojke to ne pokazuju, prosečno je bilježio 7,8 poena i 3,4 skoka, Stojaković je pokazao znake da može da bude zvijezda u usponu", navodi se u tekstu.