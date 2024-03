Geršon Jabusele je prilično šokirao Gaju Akoto kada se pojavio u miks zoni poslije utakmice Virtusa i Real Madrida.

Real Madrid je pobjedom nad Virtusom89:74 postao prvi tim koji je ove sezone stigao do mesta u plej-ofu Evrolige. Na pet kola do kraja "kraljevski klub" ima 23 pobjede, što je šest više od sedmoplasiranog Virtusa. A to je Geršon Jabusele burno proslavio!