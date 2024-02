Željko Obradović je imao presudan uticaj na karijeru bivšeg centra, a Ekpe Judo i dalje želi da uči.

Izvor: MN Press

Nekadašnji košarkaš Fenerbahčea i svojevremeno jedan od najboljih centara u evropskoj košarci Ekpe Judo sada je na početku trenerske karijere i sasvim je siguran od koga želi da uči. U dresu turskog kluba, pod komandom Željka Obradovića, osvojio je najveći trofej u igračkoj karijeri, pa se sada Nigerijac rođen u SAD nada da bi od trenera Partizana mogao da pokupi ideje i kada je njegov novi posao u pitanju!

U intervjuu koji je dao za "Jurohups", nekadašnji košarkaš se prisjetio kako je izgledala saradnja sa najtrofejnijim evropskim stručnjakom, ali otkrio i šta bi voleo da se dogodi za nekoliko mjeseci. Po njegovim riječima, nije isključeno da doputuje u Srbiju kako bi iz prve ruke pratio treninge Željka Obradovića i tako učio.

"Nadam se da ću ga sresti ovog ljeta. Planiram da idem na trenersku kliniku Evrolige, pa se nadam da će biti tamo, ali svakako ću mu se javiti ili otići do Srbije. Posebno tokom pripremama, kako bih sjeo sa njim, posmatrao i nastavio da učim ", rekao je Ekpe Judo i dodao: "Način na koji smo igrali, njegov košarkaški um, sve sam to vidio kada smo bili na terenu. Sjećam se, čujem ga kako se dere u pozadini šta da radimo na terenu u napadu. Uvijek ću osjećati njegov uticaj. Iako sam kod njega bio kao igrač, pažljivo i strpljivo sam ga slušao i sve to ozbiljno shvatio."

Podsjećamo, Ekpe Judo trenutno radi kao trener u Atlanti, gdje se skrasio nakon završene igračke karijere. Ima veliku želju da uči, postane trener i ostvavi dubok trag u NBA ligi, što mu nije u potpunosti pošlo za rukom tokom igračkih dana. Judo je rođen u Oklahomi, a nakon Mičigena i Bejlora izabran je kao šesti pik na draftu 2010. godine, kada su na njega oko bacili Golden Stejt Voriorsi.

Dvije godine je igrao za tim iz predgrađa San Franciska, uz izlet u Izrael tokom NBA lokauta. Kasnije je nastupao za Milvoki tokom dvije sezone, pa jednu godinu u Klipersima, prije nego što se preselio u evropsku košarku. Dvije godine je bio igrač Fenerbahčea i sa timom koji je u tom trenutku vodio Željko Obradović stigao je do šampionske titule u Evroligi, ali i MVP priznanja na F4.

Nakon još dvije godine igranja u NBA ligi gdje je nosio dres Jute, uslijedile su česte selidbe za Ekpea. Nastupao je za dva tima u Pekingu, zatim jednu godinu za Virtus iz Bolonje sa kojim je osvojio Evrokup i gdje mu je Miloš Teodosić bio saigrač, a kraj karijere dočekao je u Japanu gde je takođe promijenio dva tima. Na reprezentativnom nivou igrao je za Nigeriju na Svjetskom prvenstvu i Olimpijskim igrama.