Trener Partizana Željko Obradović otkrio šta će analizirati u narednom periodu.

Izvor: MN Press

Trener Partizana Željko Obradović govorio je poslije poraza od Zvezde u finalu u Nišu i o svojoj odgovornosti. Poslije svog gospodskog poteza na parketu Čaira i nakon priče o "lažima o Partizanu kao državnom projektu" i uz kritiku rada sudija finala Kupa Radivoja Koraća, on je potpuno preuzeo poraz na sebe i iskreno govorio o problemu o kojem će razmisliti.

"Preuzeo sam odgovornost. Mislim da su neki moji limiti 'prošli', u smislu da ja ne mogu da utičem na njih i ozbiljno ću da razmislim o tome šta ćemo i kako ćemo dalje. Apsolutno sam svjestan svoje odgovornosti i ponavljam još jednom da kad ekipa u ključnim trenucima reaguje kako je reagovala... A bez ikakve zamjerke za njihovu borbenost i želju, ali pričam o odlukama i kontroli emocija, onda odgovornost ide na čovjeka koji to treba da ih nauči i da proba da obezbijedi da na terenu budu mirni. Ja to očigledno ne uspijevam i to se pokazalo u zadnje vrijeme u priličnom broju utakmica", rekao je Obradović.

Upitan šta se promijenilo kad je Partizan u drugoj četvrtini ispustio kontrolu i mirnu prednost, Obradović je odgovorio i pominjući sudijske odluke i reakcije svojih igrača na njih. "Postoji par odluka koje su nevjerovatne i kad se pogleda snimak, mislim da je meni jasno da je to taj trenutak kad se Zvezda vraća i kada nijesmo sposobni da kontrolišemo emocije, kad se naprave greške, i naše, a i ljudi koji su bili glavni za te neke druge stvari, pričam o sudijama, donesu odluku koju donesu, a mi uđemo u problem, onda se dođe u tu situaciju. Opet, pričamo o kontroli emocija, to je najbitnija stvar".

Da li je na kraju nestalo rješenja za igru protiv Zvezdinog centra Džoela Bolomboja? "Ako smo u prvom dijelu uspjeli to da kažnjavamo, u drugom njeismo, to je bilo više do nas, nijesmo davali loptu tamo gdje treba i odluke nijesu bile dobre, sva suština košarke je u tome. Igramo petu utakmicu protiv Zvezde, sve je to slično što se tiče taktike i igre. Ako jedan period ne igraš dobro, drugi igraš, naravno da razmišljaš o stvarima o kojima sam pričao. I ponavljam, to je maksimalna odgovornost na meni, ne mogu da ih ubijedim".

Pred Partizanom je sada 11 dana odmora do narednog meča, važnog evroligaškog duela protiv Efesa.