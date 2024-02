Žarko Paspalj bio je svjestan i budan tokom intervencije.

Izvor: MN Press/TV Prva/Screenshot

Žarko Paspalj hitno je operisan u Beogradu zbog problema sa srcem. Dobra vijest je da je stanje stabilno poslije operacije. Imao je intervenciju na srcu, ablaciju. Nije životno ugrožen i sada ga čeka period rehabilitacije. Ovo mu nažalost nije prvi put da se suočava sa tim problemima, pošto je imao dva srčana i jedan moždani udar u prošlosti.

Poznati kardiolog Miljko Ristić pričao je o toj intervenciji i svemu što je urađeno. "Imao je poremećaj u radu srca, odnosno srčanog ritma i to nije rijetka pojava. Posebno kod ljudi koji su ranije imali slične probleme kao on. Na ritam rada srca utiče više centara i kada se neki pogrešno aktivira dođe do aritmije i poremećaja koji su neprijatni i opasni. Aritmije se mogu držati pod kontrolom ljekovima, kada je neophodno onda se izvodi ablacija", rekao je Ristić za portal "Republika".

Pojasnio je i kako izgleda procedura. "Ablacija je je proces spaljivanja problematičnih centara u srcu koji utiču na njegov ritam. Kada imate sinusne čvorove koji daju pravilan ritam i jave se centri koji to poremete onda je njih potrebno spaliti. Tako se aktiviraju samo centri koji daju pravilan ritam radu srca. Ulazi se sondom u srce i to je rutinska operacija, pacijent je budan sa lokalnom anestezijom."

Ima i savjet za proslavljenog košarkaaš. "Ne znam šta je konkretan razlog kod njega, ali znamo da je volio cigarete. Moraće da povede računa oko toga, ovakve situacije su nama kardiolozima normalna stvar, mada ljudima to zvuči zastrašujuće. Savjet koji imam za takve pacijente je da vode uredan život. Trebalo bi da izbjegava pušenje, gojaznost, da ima fizičku aktivnost, jer takvi poremećaji u radu srca znaju da se jave i poslije nekoliko godina, zato je važno i da ide na kontrole", zaključio je Ristić.