Trener Partizana otvoreno govorio o pobjedi protiv Panatiniakosa, svom timu, taktici, pojačanjima..

Izvor: YouTube/BC Partizan TV

Trener Partizana govorio je posle meča o velikoj pobjedi protiv Panatinaikosa, kao i o kvalitetu svojih igrača koji su bili u drugom planu, doprinosu "heroja iz senke", poput Danila Anđušića...

"Da li su Ponitka i Kaminski igrači za Partizan? Naravno da jesu. Naravno da jesu. Ako pričamo o Ponitki, bio je van ritma, kao što sam rekao i za Kevina. Izvanredno se ponaša, trenira, ima kvalitet i vjerujem mu, kao i ostalim igračima. Frenk Kaminski igra napadački na izvanrednom nivou. Ne možemo mi u Partizan da dovedemo 12 Džordana. Šta očekujete, da će svi da budu fantastični u svemu? Da igraju isto u napadu i odbrani? To je nemoguće, svi imaju mane. On je izuzetno kvalitetan igrač, a ja sad ne mogu da ulazim u to šta znači trening i kad na njemu postaviš jednom nešto ko kako shvata. On ima mane, presjeklo ga je, tražio je izmjenu zbog toga i nije nastavio da igra. Rekao mi je 'Probada me, boli me', to su bile njegove riječi. To su ljudi koji su tu i biće u Partizanu i izuzetno sam zadovoljan prije svega njihovim ponašanjem. Ja ne mogu da jurim te 'ol-raund' igrače koji će sve da igraju, takvih je malo".

Obradović je ukazao na jedan detalj - ofanzivni skok Danila Anđušića u završnici meča i na značaj tog momenta. U tome je opisao i taktiku svog tima za duel protiv Panatinaikosa. "Kad pogledate statistiku, znači Anđušićev skok u napadu... On je dao dva poena, a 'plus 25' smo sa njim na terenu. Nije ubacio, pa dobro, šta da radimo, ali je skočio kad je bilo najvažnije. Pogledajte statistiku, najviše skokova Anđušić i Pi-Džej. Zašto? Jer imaju spoljne igrače koji apsolutno nisu zainteresovani za skok. Ne, vi visoki zagradite, a vi mali kupite lopte. Da ne ulazim previše u taktiku"...

Da li će biti još pojačanja u Partizanu? "Mogu samo da zamislim koliko će biti špekulacija do kraja. Vi pratite to. To je vama interesantno, a ja sam čovjek koji ima čarobni pravougaonik i bavim se igračima koje imam i nemam vremena da se bavim ni portalima, ni ko šta piše, ni ko kakvo mišljenje ima, sve poštujem i cijenim i gledam igrače i molim Boga da mi se vrati Trifa. On je bio naš ubjedljivo najbolji igrač. Da sada pričam koliko nam fali? Naravno da nam fali. Koliko nam je Kevin falio, kao kapiten, kao lider? Mora biti razlog zašto smo njega ljetos prvog potpisali. Da li ima u Evropi neki igrač toliko bitan za neki klub? Tavares Realu? Da li bi Real bio isti, da on ne igra?"

"Uzmite sad, pa do kraja sezone, a i vi ćete naći koliko je imena prodefilovalo kroz Partizan. Čak su i Nana pominjali. Svi živi. Na tržištu postoji određeni broj igrača. I naravno, klubovi. I svi klubovi pričaju o istim igračima. Stalno ista priča. Vi se bavite time, navijači time, portali time, ja imam mojih 12, plus Balša 13, čekamo da se vrati Trifa, ponekad dođe Sava da treniramo..."

Komentarišući sam meč, Obradović je čestitao svojim igračima: "Vjerujem da je bila nevjerovatna utakmica, hvala igračima jer su vjerovali i borili se do kraja, do poslednjeg trenutka četvrte četvrtine, a onda smo pobijedili u produžetku. Čestitam im na tome. Kad se boriš sve se vraća, a borili su se momci do kraja, i kada su gubili 10 razlike i kad smo primili trojku iz ćoška na isteku vremena... Ta energija koju su imali u zadnjim minutima je nevjerovatna i tu bi trebalo da tražimo sve što nam fali. I da tako počnemo meč. Igrao sam sa svih 12 igrača, neko je igrao manje, neko više. Sve je stalo u tih poslednjih minuta, a naravno hvala i ljudima koji su sve to podržali sa tribina. Evo već treću godinu nemam riječi da im zahvalim. Kada se sad pogleda tabela, mi smo na skoru 5-6. Prošle godine je bilo u jednom trenutku 4-9, hajde da vidimo još nekoliko utakmica šta će da bude, pa ćemo praviti poređenja. Prošle godine neki igrači nisu igrali uopšte, ove godine smo ostali sa pet spoljnih igrača. Sreća da su se vratili Kevin, kome nije bilo lako, ali je odigrao kapitenski, a Aleksi nije bilo lako sa maskom, ali moje povjerenje u njega i Ognjena Jaramaza je ogromno. Odigrali dobro ili loše, uvijek imaju moju maksimalnu podršku".

Kako je Partizan odigrao onako dobru odbranu na kraju poslednje četvrtine? "Posle tajm-auta odigrali smo dobru odbranu, pogodili dva poena, pa tri poena i na tajm-autu smo pričali o tome da bi trebalo da vjerujemo i da igramo do kraja. Ispalo je kako je ispalo, ali ta borbenost je bila nevjerovatna, nevjerovatna. Bilo je tu dvije greške velike, ali šta da se radi, to je sastavni dio posla kojim se bavimo", rekao je Obradović.

Partizan će sledeći meč igrati u okviru ABA lige, protiv FMP-a u Železniku u subotu od 21 čas, a potom će usmjeriti svu pažnju ka "duploj" nedelji Evrolige sledeće sedmice. Tada će u Štark arenu doći Monako u utorak i Armani u četvrtak.

Duel Partizana i Panatinaikosa bio je posebno emotivan zbog povratka Matijasa Lesoa pred Grobare, a predsjednik kluba Ostoja Mijailović mu je uručio na poklon megafon, kojim je prošlih sezona posle utakmica vodio navijanje za navijačima crno-bijelih. Pogledajte kako je dočekan Lesor u dupke punoj Štark areni ovog četvrtka: