Šampionat Evrope biće održan 2025. godine u Finskoj, Letoniji, Poljskoj i na Kipru.

Izvor: MN Press

Muška košarkaša reprezentacija Crne Gore biće žrijebana iz trećeg šešira za kvalifikacione grupe za Evropsko prvenstvo 2025. godine.

Žrijeb kvalifikacija za EP 2025. će biti održan u utorak od 11.30 časova u Minhenu, a 32 selekcije biće podijeljene u osam grupa sa po četiri reprezentacije.

Prvi šešir: Španija, Francuska, Srbija, Slovenija

Drugi šešir: Litvanija, Grčka, Italija, Njemačka

Treći šešir: Češka, Poljska, Turska, Crna Gora

Četvrti šešir: Finska, Hrvatska, Ukrajina, Letonija

Peti šešir: Belgija, Gruzija, Izrael, BiH

Šesti šešir: Madjarska, Estonija, Holandija, Bugarska

Sedmi šešir: Velika Britanija, Island, Švedska, Sjeverna Makedonija

Osmi šešir: Portugal, Danska, Slovačka, Kipar

U saopštenju se navodi da će kvalifikacije za EP 2025. biće odigrane u tri prozora i to od 19. do 27. februara 2024, od 18. do 26. novembra 2024. i od 17. do 25. februara 2025. godine.

Po tri najbolje plasirana tima iz svake grupe plasiraće se na EP. U grupama u kojima se nalaze domaćini kontinentalnog šampionata (Kipar, Finska, Poljska i Letonija) plasman na EP izboriće selekcije organizatora kao i dvije najbolje plasirane reprezentacije.

Žrijeb će biti djelimično dirigovan, pa će reprezentacije iz prvog šešira biti u grupama A, C, E ili G, sa ekipama iz četvrtog, petog i osmog šešira. Nacionalni timovi iz drugog šešira ići će u grupe B, D, F ili H sa timovima iz trećeg, šestog i sedmog šešira, piše CdM.

EP će biti održano od 27. avgusta do 14. septembra 2025. godine.