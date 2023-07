Džanan Musa se oglasio zbog izjave Zlatka Jovanovića o reprezentaciji BiH.

Izvor: YouTube/Jao Mile/Screenshot/MN Press

Bivši košarkaški reprezentativac Bosne i Hercegovine Zlatko Jovanović podigao je buru gostovanjem u podkastu "Jao Mile" u kome je izjavio da se spisak "zmajeva" sklapao po "nacionalnom ključu". Odmah posle njegovih riječi reagovao je nekadašnji reprezentativac Nihad Đedović, koji je demantovao ove riječi, dok se ubrzo potom javio i jedan od najboljih aktuelnih igrača koje "zmajevi" imaju, šampion Evrolige - Džanan Musa.

"Pljuvati i govoriti o reprezentaciji BiH, za koju su između ostalog i igrao, jako je neprofesionalno. Naša reprezentacija možda ima mane, ali za istu su uvijek igrali najbolji raspoloživi igrači", napisao je Musa na svom Instagramu nakon što je pogledao gostovanje Zlatka Jovanovića.

Jovanović je inače za vrijeme igračkih dana nastupao za Novi Bečej, Borac iz Banjaluke, Slobodu iz Tusle, Bosnu iz Sarajeva, Spars, Temišvar i mnoge druge klubove, a bez dlake na jeziku govorio je o reprezentaciji BiH. Ovo je njegova izjava koja je podigla veliku buru u komšijskoj zemlji: "Kada kažeš nekome reprezentacija, svi smatraju, to je ‘vau’. Ja sam tako kao klinac uvijek smatrao, ali kad odeš tamo i vidiš kakav je to kuršlus, ti ne bi vjerovao. Ja sam i dan danas blizak sa ljudima u Savezu, ali vjerovatno si čuo, bio ti je Feliks Kojadinović u podkastu, kako se raspoređuju igrači, iz kojeg entiteta, koliko ove vjere, koliko one. Ne možeš da selektiraš ekipu od 12 igrača za kvalifikacije ako ne rasporediš tačno, dajem primjer, četiri pravoslavca, četiri katolika i četiri igrača islamske vjeroispovesti", naveo je on.

