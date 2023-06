Ostoja Mijailović se oglasio pred "majstoricu" finala ABA lige i duel Partizana i Crvene zvezde.

Izvor: MN Press

Partizan i Crvena zvezda igraju peti meč u finalnoj seriji ABA lige. Prilike za popravni više nema, ko pobedi u "majstorici" osvojiće titulu. Uoči meča mnogo više se pričalo o dešavanjima van terena, publici, vređanju sa tribina, ubacivanju predmeta na teren... Tim povodom oglasio se i prvi čovek crno-belih Ostoja Mijailović

On se obratio navijačima putem zvaničnog sajta kluba. "Večeras igramo najvažniju utakmicu u poslednjih deset godina! Ova utakmica je prilika da krunišemo ovu sjajnu sezonu. Godinama smo podizali organizaciju, podizali je iz pepela koji smo zatekli 2017 godine. Večeras svi treba da bodrimo naše momke, snažno i glasno do pobede! Večeras ce verovatno biti i najviše naših navijača u ovoj sezoni. Do sada smo imali više od pola miliona navijača na utakmicama kod kuće. U Evropi će teško iko ikada imati toliko navijača u dvorani za jednu sezonu. Grobari, hvala vam od srca! Momcima je potrebna najsnažnija podrška do sada, sportska, dostojanstvena i vredna naših najlepših crno-belih boja. Cele sezone smo se borili za prednost domaćeg terena, iskoristimo ga na najlepši način", počeo je Mijailović.

Traži od publike da navija fer i sportski. "Šta god pričali, izjednačavali, lagali i pokušavali, mi dobro znamo ko smo! Znamo da nismo isti! Džaba vam, izlizale su vam se stare fore! Ne smemo propustiti priliku da navijamo kako to Partizan zaslužuje, bez uvreda, bez ubacivanja bilo čega na parket i bez ikakvog verbalnog delikta! Svaki navijač nam treba do kraja utakmice. Ne dozvolite da zbog jeftinih grešaka bilo koga izbacuju napolje, i da na taj način pomažemo rivalu jer gubimo podršku sa tribina! Ovu utakmicu će verovatno pratiti čitav sportski svet, moramo večeras poslati poruku zašto smo posebni i drugačiji! Momci samo hrabro, pobediće Partizan", zaključio je Mijailović.