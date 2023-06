Barselona pobijedila Real i osvojila titulu u Španiji.

Izvor: Profimedia

Real Madrid je osvojio Evroligu, pa je pregažen u Španiji. Barselona je osvojila titulu i sa 3:0 u finalnoj seriji savladala je najvećeg rivala. U trećoj utakmici u španskoj prestonici je ponovo slavila - 93:82 (20:21, 18:20, 29:25, 26:16).

Meč je prelomljen u poslednjoj dionici, a ogromne zasluge za to imao je Nikola Mirotić. Upravo on je proglašen i za MVP-ja finalne serije sa prosjekom od 17,7 poena, 6 skokova i indeksom 23,3. I sve to je uradio iako je prije početka znao da Barsa više ne računa na njega i da će napustiti klub. U trećem meču ubacio je 14 poena, uz 5 skokova i 2 asistencije.

Efikasniji od njega bio je samo Jan Veseli (19, 3sk), dok je ogroma ndoprinos dao i Nikola Kalinić (10, 2as, 1sk). Upravo se oko dvojice Nikola najviše piše prethodnih dana. Navodno bi obojica imenjaka mogli da odu, za Mirotića se već spekuliše da ga je zvala i Zvezda, a poznato je da ima ponudu Armanija i Monaka. I jedan i drugi proslaviće uspjeh i titulu, posle čega će se više znati o njihovoj budućnosti, poznato je i da je srpski reprezentativac imao neke nesuglasice sa trenerom Jasikevičijuse...