Klej Tompson otkrio je da i dan-danas ne može da prežali koš koji je dao Kajri Irving za titulu Klivlenda.

Izvor: Profimedia

Klej Tompson ne može da prežali koš Kajrija Irvinga koji je doneo titulu Klivlendu protiv Golden Stejta. Bilo je to u sedmoj utakmici finalne serije 2016. godine kada je kontroverzni plejmejker dao trojku koja je donela pehar Kavsima. Bek Voriorsa žali zbog jedne situacije koja je svemu tome prethodila.

Irving je preneo loptu, pozvao Džej-Ar Smita u blok, Stef Kari ga je preuzeo, a Kajri je preko njega pogodio ključnu trojku. "Bila je to teška serija, ali taj momenat preuzimanja sa Stefom i Džej-Arom, to je najvća žal u mojoj košarkaškoj karijeri. Ne mogu da gledam taj snimak, mnogo mi teško pada. Kajri je pogodio jedan od najvažniji šuteva u istoriji lige", počeo je Klej razgovor za podkast "All the smoke".

Smatra da bi on dodatno otežao posao Kajriju, da nije došlo do te promene. "Stef je odličan defanzivac, ali ne mogu da verujem da sam bio u tom preuzimanju. Jeste bio plan igre u tom momentu, mada je blok Smita bio slabiji, mogao sam da ga probijem. Baš je teško", priznaje Tompson.

Sa Voriorsima je Klej osvojio četiri NBA prstena i deluje da još uvek ne može da zaboravi to finale i dešavanja na meču koji se i sada prepričava.