Prije, posle i tokom meča, sa Nikolom Jokićem uvijek ima smijeha u Americi. Čak i kad se igra NBA finale.

Izvor: Youtbue/Arena sport TV/printscreen

Nikola Jokić je još jednom "upropastio" Majami Hit! Na trećem meču finala NBA lige uspio je da ubaci 32 poena uz čak 21 skok i 10 asistencija i tako je donio vođstvo svom timu 2:1 u seriji, a pre utakmice je srpske novinare zanimalo kako mu uspijeva da pogađa iz svih pozicija.

Novinar i komentator "Arena sporta" kao i jedan od dvojice voditelja MONDO podkasta "Šesta lična" Edin Avdić je srpskog centra pitao kako mu to uspijeva? Mnogi američki novinari su pisali kako on jednostavno pogađa iz nemogućih pozicija.

"Pa jeste, te "pogačice", to je ostalo još od Dekija Milojevića, a kada sam došao ovde radio sam te neke šuteve sa Ogijem (Rajakovićem, prim. aut.) tako da... Kako to da kažem? Radim na tim šutevim, nije da me... Ovaj... Kako da kažem da ne opsujem? Nije da me, ovaj... Da me ovaj... Da imam sreće!", rekao je Jokić pokušavajući da nađe najlepše moguće reči da se izrazi, uz naravno osmeh. Pogledajte:

Nikola Jokić pred treći meč finala Izvor: YouTube/Arena sport

On se zahvalio svima koji se pohvalno izražavaju o njegovoj igri, ali je naglasio da on ne juri statistiku i nema zacrtan broj poena koji želi da postigne. Jednostavno, on igra košarku na najbolji mpogući način.

"Hvala stvarno na lijepim rečima, ali ni ja nemam tu ideju da ću sad na utakmici da dam koliko sam dao ili bilo šta. Pokušavam da igram i da iskoristim sve što mogu", istakao je on u intervjuu za "TV Arena sport". Naredni meč finala igra se takođe u Majamiju, a na programu je u noći između petka i subote od 2:30.