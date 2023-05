Mario Hezonja se oglasio nakon plasmana svog Reala na Fajnal-for. Objavio je poruku upućenu Partizanu i njegovm navijačima.

Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES

Košarkaš Real Madrida Mario Hezonja (28) čestitao je Partizanu i njegovim navijačima posle spektakularne serije, u kojoj "crno-bijeli" ipak nisu iskoristili tri "meč lopte" za plasman na Fajnal-for. "Čestitam Partizanu, njegovoj čitavoj organizaciji i navijačima na sjajnoj sezoni i želim im sve najbolje u budućnosti! Bila je ovo istorijska serija. Poštovanje", rekao je hrvatski internacionalac.

Hezonja je već godinama dovođen u vezu sa Partizanom, govorio je da je prošlog leta bilo i kontakata, ali prekasno, jer je već bio dogovorio transfer iz Uniksa u Real. Dok se sa saigračima odmara od neverovatne serije utakmica protiv crno-belih i priprema za nastup na Fajnal-foru sledeće nedelje, Hezonja očigledno želi da stavi do znanja svim crno-belima da ih veoma poštuje, što se doduše znalo i ranije.

Hezonja je još 2012. priznao da navija za Partizan i da mu je to najdraži košarkaški klub među svima u regionu. Još kao kadet i osvajač bronze sa Hrvatskom na Svetskom prvenstvu za igrače do 17 godina, Hezonja je priznao: Partizan je moja najdraža ekipa od svih ovde, draža mi je i od Cibone. Ta atmosfera, navijači, to je luda kuća! A po radu su najpoznatiji na Balkanu. Bio bi to dobar potez, zašto ne? Ne zanima me šta će ko misliti ili zamerati, ovde su nas košarkaše davno otpisali i ružno nas komentarišu", govorio je tada Hezonja.

U međuvremenu je debitovao u Evroligi kao Barselonin biser, potom je nastupao u Orlandu, Njujorku, Portlandu... U Evropu se vratio 2021, kad je obukao dres Panatinaikosa, posle kojeg je napravio pravi potez odlaskom u Uniks, u kojem je prošle sezone do izbacivanja ruskih klubova bio deo najvećeg iznenađenja takmičenja. A, onda je odabrao Real i sa njim će naredne nedelje igrati u polufinalu Fajnal-fora Evrolige protiv Barselone.