Zbog ubistva u školi na Vračaru navijači su odlučili da polovinu meča isprate u tišini, a zatim podrže svoj tim i odvedu ga do pobjede.

Izvor: MN Press

Košarkaši Partizana večeras će imati priliku da obezbijede odlazak na F4 Evrolige, a meč u Beogradskoj areni protiv Real Madrida odigraće se u sjenci krvavog pira koji se u sredu prijepodne dogodio u Beogradu. Učenik K. K. (13) pucao je iz očevog pištolja u školi "Vladislav Ribnikar" na Vračaru i tom prilikom ubio devet, a ranio još sedam osoba. Zobg velike tragedije koja se dogodila navijači Partizana neće navijati tokom prve dvije četvrtine!

Nakon što je klub pozvao pristalice crno-belih da ispred Arene ili na Kalemegdanu gdje će se meč gledati putem video bima odaju počast žrtvama paljenjem svjeća i cvijećem, stiglo je saopštenje navijačke grupe. U skladu sa odlukom kluba da meč prođe bez muzike i pratećeg programa, organizovani navijači Partizana ističu da neće biti njihovog navijanja na početku susreta.

Vidi opis NEMA NAVIJANJA NA MEČU PARTIZANA I REALA - OGLASILI SE GROBARI: "Ko može, nek ponese cvijet..." Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO/Jana Desovski Br. slika: 13 1 / 13 Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 13 2 / 13 Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 13 3 / 13 AD Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 13 4 / 13 Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 13 5 / 13 Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 13 6 / 13 AD Izvor: MONDO Br. slika: 13 7 / 13 Izvor: MONDO Br. slika: 13 8 / 13 Izvor: MONDO Br. slika: 13 9 / 13 AD Izvor: MONDO/ Uroš Arsić Br. slika: 13 10 / 13 Izvor: MONDO/ Uroš Arsić Br. slika: 13 11 / 13 Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 13 12 / 13 AD Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 13 13 / 13

"Grobari, današnju utakmicu ćemo ispratiti dostojanstveno u skladu sa tragedijom koja je pogodila našu zemlju. Vjerujemo da nikome nije do pesme i preteranog slavlja koje bi bilo krajnje neukusno u ovom momentu. U skladu sa tim odlučili smo da prvo poluvreme utakmice prođe bez organizovanog navijanja. Svesni tragičnog momenta za našu naciju i važnosti za naš klub potrudićemo se da nađemo sredinu. Ispunimo Arenu do poslednjeg mjesta, budimo uz igrače i klub, pokažimo pijetet prema nevino stradalima. Molimo da svako, ko želi i ko je u mogućnosti, na utakmicu ponese cvijet. S obzirom na to da na početku utakmice neće biti prepoznatljive pjesme i mi ćemo SVI uzdignutih šalova i cvetova i potpunoj tišini ispratiti početak utakmice. Ovom slikom želimo da pokažemo saosećajnost i podršku porodicama koje su u tragediji izgubili svoje najmilije. Dostojanstveno i časno, jer mi smo Partizan“, stoji u saopštenju

Podsjećamo, meč Partizana i Real Madrida igra se u četvrtak od 20:30, a tekstualni prenos možete pratiti uz MONDO. Biće to druga "meč lopta" za Partizan koji je napravio dva brejka u Madridu, a zatim treći susret protiv Reala izgubio na svom terenu.