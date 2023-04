Luka Dončić je diplomatski odgovarao na pitanja o svojoj budućnosti i situaciji u Dalasu, ali nije zvučao baš uverljivo.

Izvor: YouTube/Bally Sports Southwest/Screenshot

Statistika kaže da je Luka Dončić odigrao najbolju sezonu od dolaska u NBA ligu, međutim oči nam govore skroz drugačije stvari. Dončić nije uspeo da sa Maveriksima dođe ni do plej-ina, tako da je za njega odmor praktično počeo prethodne noći kada su se pred domaćim navijačima oprostili katastrofalnom utakmicom protiv San Antonija (138:117). Dončić nije ni igrao na ovoj utakmici, ali je izašao pred medije koje je izbegavao, a nijednog trenutka nije krio da "mrzi" što mora da odgovara na novinarska pitanja i pretvara se da je sve sjajno u Teksasu.

Konferencija za medije je trajala oko sedam minuta, a tokom tog perioda Dončić se gotovo nijednog trenutka nije osmehnuo, štaviše sve vreme je delovao nezadovoljno, nezainteresovano, čak i ljuto što se našao u ovakvoj situaciji - kada treba da se bori za šampionski prsten.

"Ja sam srećan ovde, tako da nemate zbog čega da brinete", rekao je Dončić povodom vesti da bi uskoro mogao da potraži trejd iz Dalasa, dok se osvrnuo i na reči da "Maveriksi treba da pokažu da su mu lojalni" kako ih ne bi napustio superstar oko koga su planirali da godinama grade ekipu: "Da, video sam to. Ne znam ko je to pisao, to da ću ja da tražim trejd. Smešno je jer nisam znao da ću to uraditi".

Što se tiče Kajrija Irvinga, sa kojim bi Dalas ovog leta trebalo da pregovara oko leta, a sa kojim Dončić nije pronašao nikakvu hemiju, Slovenac je ponovo dao diplomatski odgovor: "Da, mislim da se Irving odlično uklopio. Potrebno je vreme za hemiju. Voleo bih da ostane. Sjajan igrač, sjajna osoba koja samo želi mir".

Podsetimo, prethodne noći završena je regularna sezona u NBA ligi i poznat je izgled kompletnog kostura na Istoku i Zapadu, gde velike šanse za šampionski prsten ima Nikola Jokić.