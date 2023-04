Lauri Markanen će se vratiti kući da služi vojsku u Finskoj, dok Moskva preti njegovoj zemlji "kontramerama" zbog ulaska u NATO.

Izvor: Profimedia

Finski košarkaš Lauri Markanen (25) dominira u NBA ligi ove sezone, a planira da nakon sezone ode u vojsku. Dok prosečno postiže 25,6 poena i 8,6 skokova po meču i zahvaljujući njemu Juta je bila u igri za plej-of, on je već smislio da pripreme za narednu sezonu počne u uniformi, u vojnoj bazi.

U Finskoj je služenje vojske obavezno za sve muškarce i moraju da odsluže do svoje 30. godine. "Jeste, obavezno je, ali je u isto vreme nešto na šta smo svi ponosni. Tako postavljamo dobar primer svima i uradiću to i ja. Uveren sam da mogu da učinim to na način na koji neće uticati na moje pripreme za narednu sezonu", rekao je Markanen za "ESPN".

Planira to da učini u narednom periodu ili za nekoliko nedelja ili u julu. Javiće se u bazu u Helsinkiju. Želeo je to da uradi prošle godine, ali je sa Klivlendom prošao u plej-in turnir i odlučio je da odloži. "Naravno da bih voleo da radim vežbe i stvari koje inače radim pred početak nove sezone. Međutim, čuo sam da su tamo našli dobar način za kombinovanje te dve stvari, da mogu da se spremam za sportski deo i da uradim sav taj osnovni trening koji traže", poručio je Markanen.

Izvor: MN Press

O tome je pričao i njegov agent Mihael Lehicki. "Lauri je oduvek želeo da služi vojsku. Važno mu je da kao građanin ispuni svoju dužnost i da ne dobija nikakav drugačiji tretman samo zato što je poznati sportista", zaključio je Lehicki.

Finska je prethodnih dana u centru pažnje celog sveta, jer je pristupila NATO paktu i Markanen će služiti u vojsci koja je od ove nedelje zvanično članica te alijanse. Tim ulaskom Rusija je dobila još 1.300 kilometara dužu granicu sa zemljama članicama NATO-a, na šta su u Moskvi reagovali oštrim porukama. Portparol Kremlja Dmitrij Peskov rekao je da je širenje NATO-a zadiranje u nacionalne interese i bezbednost Rusije i najavio kontramere, dok je ministar odbrane Sergej Šojgu upozorio da će pridruženje Finske alijansi, kao i povećanje borbene gotovosti NATO-a, povećati rizik od konflikta.