Nekadašnji košarkaš Nemanja Aleksandrov otkrio je neverovatne detalje sa samih početaka njegove karijere.

Izvor: YouTube/screenshot/Jao Mile podcast

Nemanja Aleksandrov je nekada bio najveći talenat srpske košarke, igrao je za FMP i Crvenu zvezdu, predviđala mu se NBA karijera, ali je jedna povreda sve promenila.

Na kraju je uspeo dugo da potraje, da igra na solidnom nivou sve do 2020. godine kada je završio karijeru, a sada se gostujući kod Mileta Ilića u podkastu "Jao Mile" prisetio dramatičnih detalja sa samih početaka bavljenja košarkom!

"Nama su bre na utakmici vadili pištolje kad smo igrali! Majke mi, sa Beovukom smo igrali", otkrio je on pa nastavio: "Ma koga boli za 70 poena na utakmici, vadili su utoke, a mi deca, bre! Majke mi! E, to je problem u društvu, a ne da l' je neko dao 70 poena", rekao je Aleksandrov.

To se desilo na utakmici mlađih kategorija i nekadašnji krilni košarkaš je podvukao koliko problem jedno društvo ima kada se takve stvari dozvoljavaju i dešavaju.

"Na dečjoij utakmici, pioniri ili kadeti. To je njihov teren, pištolj se vadio, prekinuta je utakmica. Pioniri ili kadeti, slagaću te. Znaš, imaš roditelje, uvek imaš u nekoj ekipi nekog čiji je klinac najbolji, ili ne igra, a zašto ne igra... A zamisli taj roditelj kakvu mržnju prenese na to dete, to je tek haos", poentirao je Nemanja Aleksandrov.