Željko Obradović razgovarao je sa novinarima pred meč sa Baskonijom.

Izvor: MONDO/Uroš Arsić

Partizan nastavlja takmičenje u Evroligi. Na startu je poražen od Albe u Berlinu, pa će novi evroligaški meč igrati u petak protiv Baskonije (20.30 časova). U četvrtak ujutru otputovaće u Španiju i tamo će nastaviti pripreme za meč i pokušaće da upišu prvi trijumf u elitnom takmičenju. Pre tog susreta Željko Obradović razgovarao je sa novinarima i jedno pitanje ga je naljutilo, ticalo se stranaca i domaćih igrača, odnosno konstatacije da stranci imaju veću ulogu u timu.

Litvanski portal objavio je brojke o strancima u evroligaškim timovima, Partizan je u donjem delu te liste, pa je to bio jedan od povoda za spomenuto pitanje. "Rekao sam već jednom i ponoviću. Ne zanima me da se bavim time i da gledam pasoše, to me ne interesuje. Zanima me samo ko kako trenira i šta pokazuje na terenu i na utakmici. Samo to određuje koliko će ko minuta provesti na parketu. Naravno, tu su i neki drugi faktori na koje treba obratiti pažnju poput broja utakmica, kada se koja igra, svi će imati dovoljno vremena i prostora da igraju, od njih zavisi koliko", rekao je Obradović.

Između dva meča u Evroligi Partizan je u okviru ABA lige pobedio MZT u Skoplju i tako napravio dobru uvertiru za naredni meč. Kada je u pitnaju sledeći rival, trofejni stručnjak ima samo reči hvale. "Odigrali su izvanrednu utakmicu na startu Evrolgie protiv Valensije, skautirali smo i tja meč i utakmice u španskom prvenstvu. Izgubili su od Tenerifea, mada su faktički imali dobijen meč. Naša želja i ambicija je da igrmao bolje nego protiv Albe. Sve počinje od obrane, moramo u tom segmentu da budemo agresivniji. Tu sve počinje i tu se završava", zaključio je Obradović.