Aleksa Avramović pričao je o novoj sezoni, problemima sa povredom, kapitenu Panteru...

Aleksa Avramović još uvek se oporavljaa od povrede i ne može da pomogne saigračima na parketu. Partizan je novu sezonu ABA lige započeo pobedom protiv Cibone u Zagrebu i to sa Danteom Egzumom kao jedinim plejmejkerom, pošto ni Jam Madar nije igrao zbog problema sa leđima. Uz sve to Željko Obradović zabrinuo je navijače izjavom da bi "Aleksa i Alen Smailagić mogli da odsustvuju do Nove godine."