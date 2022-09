Čarls Dženkins je u trećem delu razgovora pričao o dolasku u FMP, Crvenoj zvezdi, Partizanu, prijateljstvu sa Kevinom Panterom, želji da jednog dana postane trener...

Izvor: MONDO/Uroš Arsić

Ponovo je Čarls Dženkins (33) u Beogradu i opet će u srpskoj prestonici igrati košarku. Za razliku od prethodna tri mandata u Crvenoj zvezdi, ovog puta je obukao drugi dres. Potpisao je za FMP Meridian i pokušaće da pomogne mladoj ekipi da još više napreduje u narednoj sezoni kao jedan od najiskusnijih članova tima.

Bio je gost redakcije MONDA i već ste mogli da pročitate dva dela razgovora sa njim, prvi o odrastanju i životu, drugi o igranju za reprezentaciju Srbije i sada je došao red na treći, ujedno i poslednji deo. Kako je došlo do kontakta sa timom iz Železnika, šta misli o treneru Nenadu Stefanoviću, ko ga u timu podseća na Markusa Vilijamsa, šta kaže za "večite" u Evroligi, kako je sa Kevinom Panterom i još mnogo toga. Za početak smo krenuli od turnira koji čeka njega i saigrače. Igraće u kvalifikacijama za plasman u FIBA Ligu šampiona, prvi rival je Breogan.

"Okupili smo se početkom avgusta i krenuli smo sa pripremama za novu sezonu. Čekaju nas kvalifikacije za Ligu šampiona i svi smo uzbuđeni. Breogan je prvi rival, odličan tim, igra u ACB ligi i znamo šta nas čeka, pokušaćemo da se pripremimo što bolje za taj duel. Što se žreba i potencijalnih rivala dalje tiče, ne gledamo na taj način. Jedina priprema je polako, gledamo samo prvog narednog protivnika", počinje Dženkins razgovor za MONDO.

POZIV AGENTA I TRENER STEFANOVIĆ

Vidi opis NOVI MARKUS VILIJAMS IGRA ZA FMP! Dženkins za MONDO pričao o timu i Panteru, pa otkrio: Šokirao sam se kada sam to čuo! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 30 1 / 30 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 30 2 / 30 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 30 3 / 30 AD Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 30 4 / 30 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 30 5 / 30 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 30 6 / 30 AD Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 30 7 / 30 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 30 8 / 30 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 30 9 / 30 AD Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 30 10 / 30 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 30 11 / 30 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 30 12 / 30 AD Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 30 13 / 30 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 30 14 / 30 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 30 15 / 30 AD Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 30 16 / 30 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 30 17 / 30 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 30 18 / 30 AD Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 30 19 / 30 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 30 20 / 30 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 30 21 / 30 AD Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 30 22 / 30 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 30 23 / 30 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 30 24 / 30 AD Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 30 25 / 30 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 30 26 / 30 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 30 27 / 30 AD Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 30 28 / 30 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 30 29 / 30 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 30 30 / 30 AD

Propustio je Čarls celu prethodnu sezonu iz privatnih razloga, proveo je godinu kod kuće, sa porodicom. Za to vreme je trenirao, održavao formu i želeo je da se vrati na parket. Dobio je poziv agenta, čuo za interesovanje FMP-a i tako je sve počelo.

"U maju me je agent zvao i pitao me je da li imam nameru da nastavim da igram ili sam se penzionisao. Rekao sam mu da hoću da igram, a on mi je onda objasnio da neće biti lako naći klub, pošto sam propustio sezonu. Potom me je pozvao Miško Ražnatović, rekao da je FMP zainteresovan, oni su me hteli i prošle godine. Hteo sam da se vratim u Beograd, volim ovaj grad, želeo sam opet da igram i tako smo se brzo dogovorili", priča Dženkins.

Imaće priliku da sarađuje sa mladim srpskim stručnjakom Nenadom Stefanovićem (37). Prethodna sezona bila je odlična i za njega i za tim, izboren je plasman u plej-of ABA lige, finale domaćeg takmičenja, a Čarls je ispričao kakav je utisak ostavio i šta je od njega tražio.

"Prva stvar koju mi je trener Stefanović rekao jeste da me je on tražio prošle godine i da razume da će mi biti potrebno vreme da pronađem ritam. Onda me je pitao u kakvoj ulozi sebe vidim i da li me zanima prvenstveno defanziva ili i igra u ofanzivi i da on ima svoju ideju, ali da želi da čuje moju. Rekao sam mu da hoću da igram na obe strane terena i to je bilo baš ono što je i on zamislio. Objasnio mi je da ću kao jedan od najiskusnijih biti lider tima i da ima dosta mladih igrača. Želim ponovo da uživam u košarci. U nekim drugim inostranim timovima nisam imao baš uloge kakve sam želeo."

Istakao je Dženkins da nije bio upoznat sa radom trenera Stefanovića, ali su se brzo sporazumeli i shvatio je da su na istim talasnim dužinama. "Moram da priznam da nisam mnogo znao o treneru pre dolaska, onda smo razgovarali nedavno na jednom doručku baš dugo i stvarno mi se sve dopalo. Lepo je stvoriti dobar odnos sa trenerom, da se dobro razumemo. Ne želim da ljudi pričaju o meni kao igraču koji je bio uspešan u Zvezdi u smislu tih podsećanja, hoću opet da uživam u košarci i u svojoj ulozi, da se opet dokažem. FMP je imao odličnu sezonu i siguran sam da je cilj da se ponovi nešto slično. Ovo je mlad tim, željan dokazivanja, ja sam tu takođe da se dokažem, da pokažem da mogu da doprinesem i da igram. Srpska košarka odgovara mom stilu igre, fizički je zahtevna. Mladi igrači slušaju, ostaju posle treninga, šutiraju, vežbaju, sve ide kako treba."

FREJZER KAO MARKUS VILIJAMS!

Izvor: MN Press

Nije mnogo vremena bilo potrebno popularnom Đenki da upozna saigrače i da vidi neke od njihovih kvaliteta, tako je posebno pohvalio Trenta Frejzera. Mladog košarkaša koji je prvi put zaigrao u Evropi. Dao mu je i jedan poseban kompliment, uporedio ga je sa nekadašnjim saigračem i sjajnim plejmejkerom Markusom Vilijamsom.

"Trent je sličan igrač kao Markus Vilijams. Odličan dodavač, može da šutira, malo je niži, ali igra odličnu odbranu. Čim se navikne na evropsku košarku, biće sjajan. Da vidite kako igra na treninzima, kako se kreće, shvatili biste zašto ga poredim sa Markusom. Bolji je defanzivac od Vilijamsa. Samo mora da se privikne na sve", rekao je Dženkins.

Zatim je govorio i o drugim saigračima poput Ebuke Izundua i Pauliusa Valinskasa. "Ebuka je odličan, posebno u reketu. Snažan je, počeo je da šutira i za tri poena. Tu je i Valinskas, njega poznajem iz Žalgirisa, dobar je šuter. Imamo zaista dobar tim, tu je i dosta dobrih, talentovanih mladih igrača."

Nije hteo previše da priča o tim mlađim saigračima, ističe da oni tek treba da se dokažu. "Neću da ih imenujem, da im ne bih stvarao pritisak. Mentalitet u srpskoj košarci je takav da se guraju mladi igrači, video sam to i u Zvezdi sa igračima poput Marka Gudurića i Ognjena Dobrića, kako su oni počinjali, pa su stigli do reprezentacije. Znam koliko su naporno radili. Naravno, ne znači to da nekoga od saigrača poredim sa njima, samo kažem da ima talentovanih momaka koji će sigurno dobiti šansu. Na njima je da je iskoriste."

Kada je u pitanju spremnost, pošto godinu dana nije igrao, Dženkins ističe da je sve kako treba i da je prezadovoljan. "Presrećan sam, odavno nisam bio ovoliko motivisan za treninge, hoću da se vratim na svoj nivo. Mentalno sam fokusiran na rad, znam šta je potrebno. Fizički se takođe dobro osećam, mada su godine stigle, pa malo više vremena provodim na oporavku i sa kesama leda. Šalu na stranu, sve je kako treba, uz istezanje i dosta leda."

"VEČITI" U EVROLIGI I POZNANSTVO SA PANTEROM

Izvor: MONDO/Uroš Arsić

Jedna od tema o kojoj smo pričali sa Čarlsom bila je i učešće Crvene zvezde i Partizana u Evroligi. Biće srpska prestonica centar dešavanja u elitnom takmičenju. "Konačno se i to dogodilo! Beograd je košarkaški grad, lepo je što su oba tima u Evroligi. Atmosfera će biti neverovatna, rivalstvo je veliko, biće zanimljivo gledati te mečeve. Oba tima dovela su neka velika imena i baš mi je drago zbog toga. Boriće se sigurno za mesto među osam najboljih i to je velika stvar i za Srbiju. Video sam ko je sve došao i mogu da im kažem da je potpis ugovor najlakša stvar, sada treba da se naviknu na svoje ekipe, da stvore timsku hemiju i da shvate koliki pritisak ti dresovi nose sa sobom."

Ono što malo ko zna jeste da su Čarls Dženkins i Kevin Panter prijatelji. Njih dvojica se druže dosta dugo i podržavaju se međusobno. "Uvek navijam za Kevina i srećan sam kada dobro odigra. Naravno, kada igra protiv Zvezde želim mu da odigra dobro na individualnom nivou, ali da njegov tim izgubi. U odličnim smo odnosima i van terena, dobri smo prijatelji i stvarno mi je drago kada dobro igra. Imam dosta drugara ovde, kada sam javio Branku Laziću, Ognjenu Kuzmiću, Luki Mitroviću, Marku Simonoviću i Nemanji Dangubiću da se vraćam, svi su bili presrećni."

ODUSTAO OD SRPSKOG, RAZMIŠLJA O POSLU TRENERA!

Izvor: MONDO/Uroš Arsić

Razmišlja Amerikanac sa srpskim pasošem i o budućnosti. Spomenuo je Simonovića, sada pomoćnog trenera u Crvenoj zvezdi. Otkrio je da je to nešto o čemu i on razmišlja. Ne sada, već kada za to dođe vreme. Voleo bi da se nađe na klupi i da se oproba i u toj ulozi.

"Simke je sad u stručnom štabu Zvezde, zvao me je i rekao da će da me udvaja čim dobijem loptu. Šalim se malo, on je dugo pričao o poslu trenera i mnogo mi je drago zbog njega. Privlači i mene taj posao, trenirao sam u ovoj pauzi klince u Americi, spremao sam treninge, pravio planove, pomagao im da se razvijaju i to mi se dopalo. Tamo pojedini treneri imaju neke drugačije motive, hoće da se ostvare kroz tu decu, ja želim da se bavim tim poslom iz ljubavi, da bih im zaista pomogao da napreduju."

Da bi možda bio na klupi nekog srpskog kluba moraće da nauči jezik. Trenutno je to na čekanju, bar do daljnjeg. "Odustao sam od učenja srpskog pre otprilike četiri godine. Išao sam na časove, kada je počela gramatika i sve to, bilo mi je previše, ionako skoro svi ovde znaju engleski. Vaš jezik je težak, posebno ona vaša slova sa kukicama, č, ć, ž, mnogo je. Devojka me pita za srpski, objašnjavam joj neke osnovne stvari, da nauči po nešto za snalaženje."

I za kraj, kao poslednje pitanje upitali smo Čarlsa kako mu izgleda povratak u Beograd. Posebno zbog reakcija navijača, poznato je da je jedan od miljenika među publikom, nisu ga zaboravili, pa ga tako i dalje zaustavljaju i traže fotke, autograme, razgovor...

"Moram da priznam da mi je na početku malo bilo čudno kada sam došao u FMP. Sećam se dolaska u Zvezdu, bilo je puno kamera, fotografa, sada su tu bili ljudi iz kluba, dočekali su me, došli smo u stan koji je bliži Železniku, da bih mogao lakše da dođem do hale. Navjači me zaustavljaju na ulici, traže sliku, podsećaju me na neke mečeve i otkriću vam zašto mi je sada sve to čudno. Novi saigrači, mislim na mlađe momke, pričali su mi o nekim mečevima koje su gledali kada sam igrao, nekim partijama i slično. I onda sam shvatio da su to gledali kada su imali tipa 10-11 godina. Čoveče, ostao sam u šoku", sa osmehom zaključuje Dženkins.