Poznati trener detaljno analizirao učešće reprezentacije na Evropskom prvenstvu, poraz od Italije, probleme, kao i situaciju sa Milošem Teodosićem.

Izvor: TV Prva/Screenshot/MN Press

Poznati srpski košarkaški trener i komentator Vlade Đurović dao je opširan intervju za hrvatski portal Index.hr i u njemu otvoreno komentarisao situaciju u srpskoj reprezentaciji pre Eurobasketa, na turniru, kao i posle razočaravajuće eliminacije u četvrtfinalu protiv Italije. Trofejni trener je rekao da podržava Pešićevu odluku da odstrani iz ekipe Miloša Teodosića, ali je i ukazao na to da su selektorov problem njegove godine i velika generacijska razlika između njega i ekipe.

"Jako neobičan turnir s puno iznenađujućih rezultata. Svi najveći favoriti za medalje su ispali pre polufinala, a gledali smo dosta zanimljivih utakmica. Srbija je bila ubedljiva u najlakšoj grupi, u kojoj su uglavnom bile reprezentacije druge ili čak treće evropske klase... Naravno, stvorila se euforija, svi su samo pričali o tome kako ćemo biti prvaci. 'Imamo Jokića, imamo Micića, dovoljno je', govorili su mnogi u Srbiji. E pa, nije dovoljno. Možda bi bilo dovoljno da su tu bili Bogdan Bogdanović, Bjelica i Teodosić, ali i tada bi bilo upitno koju bi medalju uzeli i pitanje je bi li je i s njima uopšte uzeli. No, sigurno je da bi bolje prošli", rekao je Đurović.

"TEO NIJE KLASA MOKE I SALETA"

Izvor: MN Press

On je otvoreno rekao da je saglasan sa selektorom Pešićem oko toga da Teodosić više ne bi trebalo da igra za reprezentaciju. "Po pitanju Teodosića, napravio bih jednako što i Pešić. Miloša ili zoveš ili ga ne zoveš. Ako ga zoveš, mora igrati jer je majstor. Objektivno, Teodosić ne pripada klasi Zorana Slavnića i Saše Đorđevića, blizu je, ali ipak nije tolika klasa. Međutim, u njegovom 'prajmu', nije bilo jačeg igrača", rekao je Đurović, pa ipak odao veliko priznanje Teu za sve što je dao Srbiji.

"Sve medalje koje je Srbija uzela, uzela ih je na njegov pogon. Stalno se odazivao i bio je pravi majstor, kreacijom, ali i realizacijom. Problem s Milošem nije bio da ne igra obranu i da se koncepcijski ne uklapa u reprezentaciju. Ne, Teodosić je napravio neke disciplinske prekršaje i to više puta. Kao kapiten to nije smeo da radi i ja bih ga na isti način udaljio kao što je to napravio Pešić. Tu Pešića ne treba kritikovati, ali previše se oslonio na neke igrače koji objektivno nisu mogli da daju ono što je on od njih zahtevao. Mnogi će reći da je Srbija imala samo jedan loš dan, onaj protiv Italije. To nije tačno, jer su svi rivali u grupi bili nedorasli", rekao je Đurović.

"PEŠIĆEV HUMOR VIŠE NE PROLAZI"

Potom je ukazao i na to da su Pešićev problem njegove godine (73). "Drugi problem s Pešićem je njegova dob. Razlika između njega i igrača je pedeset godina. Njegov humor u ovoj generaciji ne prolazi kao što je prolazio nekad. Ova ekipa je drugačija, ovi momci su drugačiji. Pešić više nema Gurovića, Bodirogu ili Divca, ovo je potpuno nova generacija i jako je teško biti selektor u tako poznim godinama", dodao je Đurović.

Podsetimo, Pešić se u petak javno oglasio i saopštenjem i porukom da je apsolutno svestan odgovornosti i razočaranja koje su on, stručni štab i ekipa priredili navijačima. Takođe, oglasio se i predsednik Košarkaškog saveza Srbije Predrag Danilović, odao priznanje i zahvalnost igračima, konstatovao da je ostvaren neuspeh i da osudio sramotne uvrede i primitivizam.