Uoči početka Eurobasketa postojale su šanse da Mateuš i Marsel Ponitka igraju zajedno za Poljsku, ali je stariji od dvojice braće rekao "ne može".

Izvor: Youtube/Euroleague Basketball

Poljska je priredila najveću senzaciju Eurobasketa pošto se mimo svih očekivanja plasirala u samu završnicu i konkuriše za medalju. Ostavili su više nego dobar utisak u grupnoj fazi sa četiri pobede, samo ih je za kraj Srbija "razbila" skoro 30 razlike, ali su potom savladali Ukrajinu i Sloveniju, ostavivši tako utučenog Luku Dončića da se nakon silnih psovki izvinjavao čitavoj naciji zbog neuspeha na kontinentanlnom turniru.

Heroj veličanstvene pobede Poljaka (90:87) bio je Mateuš Ponitka, a ono što je najzanimljivije je da je malo falilo da novi košarkaš Ređo Emilije uopšte ne zaigra na Eurobasketu i to zbog "frke" oko spiska.

Najbolji igrač reprezentacije Poljske je pred početak turnira poručio da neće igrati na Eurobasketu ako u timu bude njegov rođeni brat Marsel Ponitka, novi član Saragose, pošto su njih dvojica već godinama na "ratnoj nozi" i nije postojao ni promil šanse da zajedno nose državni tim.

Marsel je ispričao da je "dobio informaciju" da je selektor Igor Miličić želeo Marsela Ponitku u sastavu, ali je morao da ga se odrekne kada je Mateuš "podvuknuo", što je na kraju mlađi brat na kraju morao da prihvati.

"Ne osećam se krivim zbog cele ove situacije i ne razumem zašto me Mateuš po svaku cenu diskredituje i stoji na putu mojoj karijeri. Nemam šta da krijem. Ako se Mateuš oseća ugroženo, bolje je da sednemo lepo za isti sto i raspravimo sve kao dva muškarca, a ne da igramo igra", rekao je Marsel Ponitka za poljske medije kada je saznao da je zbog starijeg brata precrtan sa spiska reprezentacije za Eurobasket.

Izvor: Profimedia

PARTIJA ŽIVOTA Ponitka je na meču protiv Slovenije upisao tripl-dabl, što je tek treći put viđeno na Eurobasketu. Postigao je 26 poena (8/17 iz igre), imao je 16 skokova i još 10 asistencija, ukupno za indeks korisnosti 41. To je bez sumnje njegova partija karijere...

Kada je u javnost "isplivala" velika porodična svađa, ni Mateuš nije želeo da ćuti povodom ovog slučaja, pa je za poljske medije otkrio šta se zaista dešavalo između njih i kako su upleteni i roditelji.

"Želim da ispričam o sukobu ne samo sa mnom, već i sa celom porodicom, u kojem Marsel i naši roditelji neprestano prave žrtve jedni od drugih. Otišao sam sam od kuće sa 19 godina. Od tada su roditelji stalno vređali mene i suprugu, a kasnije im se pridružio i Marsel. Predugo sam ćutao o svemu i nikada nisam govorio o Marselu. Ljudi obožavaju Marsela, ali niko ne zna istinu koju sada treba reći", naglasio je Mateuš Ponitka, košarkaš koji je prethodne tri sezone proveo u Zenitu i napustio ga nakon sukoba u Ukrajini posle "prekora" iz matične države.

"Dobio sam ultimatum od roditelja: ili oni ili moja žena. Izabrao sam ljubav i osobu koja brine o meni svaki dan poslednjih 10 godina. I onda je počela njihova osveta. Moji roditelji su u sukobu sa celom porodicom osim jednog strica koji živi na selu i nije u potpunosti svestan šta se desilo“.

Mateuš Ponitka dodaje da je sukob u porodici godinama rastao i da je bilo stalno neprijatnih situacija i provokacija, pa je ispričao da su čak njegovi roditelji pisali i uvredljive komentare o njima na internetu

"Imam tekstove koji su za nas bili vulgarni i uvredljivi. Upozorio sam Marsela da će roditelji učiniti sve da me izoluju jer nisam uradio ono što su oni želeli. Nažalost, Marsel je izabrao drugačiji put. Pa ipak, kada mu je bila potrebna moja pomoć, uključujući i finansijsku, nikada ga nisam odbio. ovom trenutku ne postoji način da se okonča sukob i ne mogu da zamislim da igram sa njim u istom timu. Ako selektor odluči da će Marsel biti korisniji timu, rado ću ustupiti svoje mesto u ekipi", ispričao je Mateuš Ponitka uoči turnira kada je objasnio sve o sukobu sa rođenim bratom.

O haosu između dva brata u reprezentaciji Poljske pričao je i trener Oliver Vidin u opširnom intervjuu za MONDO, objasnivši kako je sve rešio selektor Igor Miličić.

"Taj skandal se nije desio sad, to je tako već godinama, njih dvoje odavno ne govore i to su poznati razlozi. Suština je da to ne utiče na njih jer je tu vrlo jasno, ako jedan igra, drugi ne igra. Trener se opredelio za ovoga koji je sada bolji igrač i koji vodi tu reprezentaciju. Dao mu je potpunu slobodu i mislim da to treba tako. Igor je napravio dobar posao, dosta je bio kritikovan ovde u Poljskom, ali to je slično kao kod nas. Dosta kritike, a kad se nešto uradi onda idu hvalospevi. To nije ništa čudno", zaključio je sadašnji prvi stručnjak Zjelone Gore.