Alfa Kaba je stigao u Podgoricu a za klupski sajt je govorio o svom vremenu u Aba ligi, nagradi najkorisnijeg igrača turske lige, kao i zbog čega se odlučio da potpiše za podgoričkog velikana.

Izvor: KK Budućnost

Intervju sa korpulentnim centrom "plavi" su objavilina zvaničnom klupskom sajtu, a mi ga prenosimo integralno:

- Igrao si dvije sezone u ABA ligi. Tvoje mišljenje o ligi?

Igrao sam dvije godine u Aba ligi i mogu reći da je veoma raznovrsna liga, sa svestranim igračima. Igrači igraju veoma pametno, lijepa je košarka, protok lopte, igraju tačno u postavci. Uživao sam u tom periodu i veoma se rado sjećam tih dana.

- Imao si sjajnu sezonu u Turskoj, bio si MVP regularnog dijela sezone. Šta ti znači nagrada?

Veoma sam ponosan jer je ovo prva individualna nagrada za mene i veoma sam ponosan na sebe. Takođe, veoma sam zahvalan zbog trofeja i sada imam još više "želje" da "rastem" i osvjajam još trofeja. Prije svega želim da pomognem timu da dođemo do rezultata a sve drugo će doći vremenom.

- Šta navijači mogu očekivati od tebe?

Čuo sam da navijači vole jake i energične igrače - upravo takav sam ja. Moja energija, moji atleticizam, skokovi i trčanje kontri su prvo što mogu očekivati od mene. Želim da im pokažem šta umijem i radim svakog dana, prije svega ću se pridržavati svoje uloge a druge stvari će se posložiti.

- U kojoj god ligi si igrao bio si među najboljim skakačima i defanzivcima reketa. Da li su to tvoji najveći kvaliteti?

Da, sigurno. Kao što sam rekao, veoma sam energičan, dobro skačem i trčim kontre i to je nešto što je dio mene. Moram to pokazivati svake sezone jer su to moji najveći kvaliteti. Znam da to mogu raditi najbolje i želim to pokazati.

- Koliko znaš o klubu i navijačima s obzirom da si igrao u našoj dvorani?

Da, kao što sam rekao navijači vole čvrste i energične igrače a u ovom dijelu svijeta znaju odlično košarku. Već mi pojedini navijači šalju poruke preko društvenih mreža i očekuju puno od svih nas jer prate svaku utakmicu. Veoma sam uzbuđen što sam ovdje, uzbuđen što ću imati navijače na mojoj strani ove sezone. Nadam se dobroj sezoni od strane svih nas, igrača, trenera, cijelog stafa, navijača i nadam se da ćemo imati dobru sezonu svi zajedno.

- Šta je bio ključ da prihvatiš ponudu Budućnost Volija?

Prije svega želio sam da igram dvije lige, ali znam istoriju Budućnosti, znam da je dobra ekipa koja je igrala skoro i Evroligu. Znao sam da je ovo odlično mjesto da se razvijam u pravom smjeru i mislim da je Budućnost odličan klub za mene. Takođe, mislim da i moji kvaliteti mogu dosta donijeti ekipi i mislim da je to savršen spoj za obije strane.

- Imao si prilike da te trenira naš bivši trener Dejan Milojević. Da li znaš da je legenda kluba i da je kao igrač postavio brojne rekorde u našem klubu? Jesu li mu rekordi ugroženi?

Bilo je sjajno iskustvo raditi sa njim. On je veoma čvrst trener, u pozitivnom smislu. On voli da "gura" svakog igrača da da svoj maksimum. Volio je moju energiju i takvu vrstu trenera veoma volim jer vole igru, voli radnu etiku što je bilo dobro za mene i imao sam dvije dobre godine pod njim.