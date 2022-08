Luka Dončić se opustio malo više nego što je to normalno za Nemce.

Izvor: MN Press/Matic Klansek Velej/Sportida

Košarkaška reprezentacija Slovenije važi za jednog od najvećih favorita na predstojećem Evrobasketu, međutim na turnir ne putuju u naročito veselom raspoloženju pošto su u poslednjoj utkamici kvalifikacija za Mundobasket doživeli debakl protiv Nemačke (90:71).

Da li su se štedeli ili ne, ali Slovenci su odigrali vrlo lošu utakmicu, a razlog za to možda leži u "sočnim detaljima" o njihovoj pripremi za utakmicu o kojoj piše "Sud Dojče Cajtung".

Iako je Luka Dončić odigrao vrlo solidnu utakmicu i završio susret sa 23 poena (7 od 16 iz igre), šest skokova i pet asistencija, pomenuti list iz Nemačke prenosi da se poprilično opustio noć pred utakmicu, odnosno da nije poput pravog profesionalca odmorio za važnu utakmicu Slovenije.

"Najbolji igrač Slovenije Luka Dončić, koji je odseo u istom hotelu kao Nemci, proveo je noć pred utakmicu vrlo opušten. Sedeo je podalje od gužve i kartao, pio koka-kolu i pušio cigarete...", piše nemački list "Sud Dojče Cajtung".

Nije to prvi put da se Luka Dončić opusti i potom napravi čudo na utakmici, međutim ovoga puta su ga vrlo dobro čuvali Franc Vagner i Nik Vajler-Bab, pa nismo videli utakmicu u kojoj kao od šale ubaci 40 poena. A to teško da je zbog cigareta i koka-kole, pošto to praktikuje i usred NBA sezone...

Podsećamo i da je Dončić kartao sa svojim saigračima na Olimpijskim igrama 2021. godine u Tokiju, ali to im nije smetalo da naprave ozbiljan rezultat.

Podsetimo, Slovenija na Eurobasketu igra u grupi "B" sa Francuskom, Litvanijom, Nemačkom, Mađarskom i BiH.