Gustavo Ajon je te 2015. godine imao ponude NBA timova, ali njega su zanimali trofeji, ne sekundaža u Americi.

Izvor: MN Press

Gotova je jedna velika košarkaška karijera! Nekadašnji NBA centar i dvostruki osvajač Evrolige, jedan od najboljih meksičkih košarkaša svih vremena Gustavo Ajon rešio je da stavi tačku na profesionalno bavljenje košarkom.

Ajon je završio karijeru sa 37 godina nakon sezone u kojoj je nastupao za Kapitanes de Aresibo u Portoriku. Karijeru je počeo u Meksiku, nastavio je u Španiji gde je nastupao u Fuenlabradi i na Tenerifama, da bi 2011. godine otišao u NBA. Za tri sezone skupio je 138 NBA mečeva igrajući za Milvoki, Nju Orleans, Orlando i Atlantu pre nego što je 2015. godine kao veliko pojačanje stigao u Real Madrid.

Sa Madriđanima je osvojio dve titule prvaka Evrope, prvu 2015. a drugu na krilima sjajne igre Luke Dončića 2018. godine na prvom fajnal foru odigranom u "Beogradskoj areni".

"Nije mi trebalo mnogo da se odlučim za ovo. Tokom karijere sam naučio da se brinem o telu i da vidim kada mogu da budem koristan a kada ne. Treba mi više od 24 sata da se oporavim od utakmice i zato se povlačim", napisao je Ajon.

U karijeri je osvojio i četiri prvenstva Španije, dve titule u Meksiku, jednu u Venecueli, a sa Meksikom je osvojio jedan Amerikup i jedan Centrobasket. Igrao je i na jednom Svetskom prvenstvu sa Meksikom.

"Želeo sam da igram košarku i budem u uspešnim timovima, da imam bitnu ulogu. Za mene, to je mnogo bitnije nego da igram u NBA 10 ili 15 godina. Evroliga je skoro na istom nivou kao NBA, i nije samo zabava već je takmičenje. Evroliga je mnogo jaka, zahtevna i to što sam je dva puta osvojio ne bih menjao ni za šta", napisao je on.