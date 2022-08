Umesto dosadašnjeg kapitena Miloša Teodosića - Srbija će ubuduće imati dvojicu.

Miloš Teodosić je jedini koji je do sada "ispao" sa spiska reprezentacije Srbije za predstojeći Eurobasket, a to automatski znači da je neophodno da Svetislav Pešić odredi novog kapitena.

I tu je odmah došlo do iznenađenja - na konferenciji za medije na kojoj je Pešić objasnio odluku da Teodosić ne bude na spisku, potvrdio je da će Srbija imati ubuduće dvojicu kapitena. To će biti Nemanja Bjelica, koji doduše vuče povredu i još je neizvestan za Eurobasket, a uz njega i Vladimir Lučić.

"Kapiteni su određeni, to su Lučić i Bjelica. To je bila moja želja i moja igrača. Što se tiče svlačionice nikakvih incidenata nije bilo, vrlo jasno sam rekao što sam se odlučio da idemo u ovom pravcu", rekao je Pešić i objasnio da će obojica biti kapiteni, da nema rangiranja "prvi i zamenik".

Kako naslediti Miloša Teodosića kao lidera, ne samo kao važnog člana reprezentacije?

"Lider se ne stvara, ne određuje trener ko je lider, to je najgore ako trener kaže ko je lider. Lidera stvara okolina, ne bih ja proglašavao nikoga liderom i nema ni potrebe da mi to tražimo. Niko se nikada do kraja ne može zameniti. Kao što Bodiroga i Saša Đorđević nisu mogli da se zamene. Imamo afirmisane igrače, koji su pobeđivali velike utakmice, koji znaju da iznesu pritisak javnosti", rekao je Pešić.