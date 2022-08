Ognjen Stojaković, pomoćni trener Nagetsa, otkriva detalja o Jokiću, njegovom radu, promenama u igi...

Izvor: Youtube/Nuggets Srbija/Profimedia

Nikola Jokić je dvostruki uzastopni MVP NBA lige, dve godine zaredom proglašen je za najboljeg košarkaša sveta. Sada je sa reprezentacijom Srbije i priprema se za najvažnije utakmice sa "orlovima".

Šta se to promenilo kod srpskog igrača u čemu je najviše napredovao i na čemu je sve radio otkriva čovek koji ga odlično poznaje - Ognjen Stojaković. On je ranije bio zadužen za razvoj igrača u Denveru, sada je pomoćni trener i zna Nikolu najbolje.

"Najveći napredak kod njega je to što je pokazao liderske sposobnosti. Nešto što nije bilo karakteristično za njega. Preuzima inicjativu, priča na tajm-autima, tokom gledanja snimaka. Bio je to sledeći korak u njegovoj karijeri. Da od vrhunskog igrača postane lider to ju je imao najveći iskorak u karijeri u poslednje vreme", rekao je Stojaković u podkastu za "Nuggets Srbija".

Uprkos tome što je glavni igrač ekipe i što je prosečno beležio 27,1 poen, 13,8 skokova i 7,9 asistencija po meču u prethodnoj sezoni Nikola želi još više da napreduje. Zna da može da bude još bolji, a povratkom Džamala Mareja i Majkla Portera juniora će stvari biti još lakše za njega. Pre svega kada je pritisak u pitanju.

"Što se košarkaškog dela tiče njegov napredak i rad se bazira na nekim specifičnim situacijama. Na primer kako ga neki tim ili igrač čuva, neka brza adaptacija. Tehnikama barata, samo da vidi na šta da se fokusira protiv nekih ekipa. Povratak Mareja i Portera će mu mnogo pomoći. Bio je prinuđen bez njih da radi mnogo više nego što se prirodno od njega očekuje. Posao će mu sada biti olakšan, videćemo kako će to da izgleda."

Upravo sa dvojicom saigača koji se priključuju timu posle povreda se očekuje da ekipa napravi iskorak. Ne krije ni Jokić da mu je san NBA titula. Stigli su Kentavijus Koldvel-Poup, Brus Braun, Deandre Džordan...

"Nikola i Marej su sjajan tandem, tu je Majkl koji je elitni šuter. Prema načinu na koji mi igramo falio je tip igrača za odbranu i šut za tri. Dovedeni su baš ti igrači, eiltni su u tom segmentu, ne treba to zanemariti. Odlični su u tome što rade, ne možemo svi da budemo Jokić, Luka Dončić ili Majkl Džordan. Bilo bi lepo naravno, ali mora neko i njima da pomogne", nasmejao se Ognjen.

Ognjen Stojaković Izvor: YouTube/Nuggets Srbija

Nikola je sa Srbijom među favoritima na predstojećem Eurobasketu. Očekuje se uspeh, borba za zlato. Stojaković se trudi da spusti euforiju i da smanji pritisak na ekipu.

"Kao trener se trudim da više gledam i analiziram. Mi smo temperamentan narod. Nikola je i sam rekao da mi volimo da pobeđujemo, to je suština i realnost. To su nezgodna pitanja, imamo kvalitet, mora da se shvati i da ti momci nisu imali vremena za trening i sve. Ne treba im stavljati pritisak, to su naši najbolji momci, predstavljaju nas. Da li bih voleo da osvojimo zlato? Da, naravno. Da li oni to hoće? Da, naravno. Međutim, treba generalno spustiti taj pritisak sa njih i treba da im pružimo podršku. Oni su najbolje što Srbija ima", zaključio je Stojaković.