Rikardo Moraskini čeka 20. oktobar da se vrati na teren, a morao je da pauzira iz krajnje bizarnog razloga.

Izvor: MN Press

Italijanski krilni košarkaš Rikardo Moraskini nedavno je potpisao ugovor sa Venecijom, a u novoj sezoni zaigraće prvi put od oktobra 2021. godine kada je suspendovan jer je pao na doping testu.

Sada je prvi put od svoje suspenzije izašao u javnost i otkrio bizarne okolnosti zbog kojih je propustio godinu dana košarke. Ovaj 31-godišnji reprezentativac Italije otkrio je da je problem napravio sprej koji je koristila njegova devojka.

"Trebalo mi je dva dana da shvatim kako sam došao u kontakt sa tom supstancom. Moja verencija je posekla prst dok je kuvala i da bi zalečila ranu koristila je sprej koji je u sebi imao klostebol. Bili smo u kontaktu posle toga i to je bilo dovoljno da analiza pokaže 0,5 nanograma te supstance", otkrio je on.

Italijanski reprezentativac je otkrio da nijedan sportista ne bi koristio klostebol sa namerom jer je danas jako lako pronaći ga u organizmu

"Niko danas ne koristi klostebol jer ga analize jako lako nalaze, a on donosi poboljšanje samo ako ga kao sovjetski sportisti u osamdesetim koristite u ogromnim količinama", objasnio je on.

Moraskini je sve probao da bi ubedio anti-doping agenciju da mu smanji ili ukine kaznu, ali ništa nije upalilo...

"Koristio sam videe moje verenice koja mi je slala kada se posekla, sa sve datumom kada se to desilo. Tužilac je video da je sve nesrećan slučaj, ali sam zbog toga dobio jednogodišnju suspenziju umesto maksimalne četvorogodišnje. To je velika nepravda i jako mi je žao zbog mnogih sportista koji se nalaze u istoj situaciji", zaključio je on.