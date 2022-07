Pored Litvanije u prvoj fazi turnira u Izmiru rivali su Hrvatska i Italija.

Juniorska košarkaška reprezentacija Crne Gore sjutra počinje nastup na Evropskom prvenstvu u Izmiru.

Prvi rival biće reprezentacija Litvanije od 17 i 15.

Selektor Vaso Milović je zadovoljan kako su odrađene pripreme.

"Veoma smo zadovoljni odnosom i zalaganjem naših momaka. Tokom pripremnog perioda odradili smo dobar posao i spremili se za ono šta nas očekuje u Izmiru", poručio je selektor.

U pripremnim mečevima pobijeđeni su Kosovo i Bugarska, ali su zatim stigli porazi od Grčke, Sjeverne Makedonije i Mađarske.

"Pripremni mečevi su nam pružili jasnu sliku koliko će zapravo biti teško ostvariti zacrtane ciljeve ali ne i nemoguće. Svjedoci smo kakve sve rezultate pravi naša A selekcija, kao i mladi košarkaši koji su osvojili bronzanu medalju. Na njihovim primjerima treba da se ugledamo, damo sve od sebe i nadamo se da će uloženi trud na kraju uroditi plodom", ističe selektor.

Nije imao Milović na raspolaganju sve košarkaše koje imamo u ovom uzrastu.

"Nažalost, od starta smo imali mnogo pehova. Imamo mali fond igraca i svaki otkaz baš osjetimo, a pogotovo ako je to slučaj sa četiri ili pet košarkaša koji su u startu projektovani kao nosioci igre. Međutim ne bih trošio riječi na to, sa nama je 12 najspremnijih i najboljih igrača trenutno i sva pažnja je usredsređena na njih."

"Očekivanja ostaju ista kao i pred početak priprema, a to je opstanak u A diviziji. Siguran sam da će momci dati sve od sebe da to i ostvarimo. Analizirali smo protivničke ekipe, njihove sastave i samu igru. Litvanija je sigurno najveći favorit u ovoj grupi, fizički su dominantni i biće teško adaptirati se na to. Hrvati su talentovani i takođe fizički konkurentni, a Italijani su u pripremnom turniru u Grčkoj pokazali koliko su zapravo opasni, kako u spoljnoj tako i u unutrašnjoj liniji", zaključuje selektor.

Na ovom turniru za Crnu Goru će igrati Amar Ličina, Petar Minić, Milorad Brajović, Amar Hot, Boško Janković, Nikola Ratknić, Krsto Dubljević, Petar Radonjić, Filip Bošković, Igor Joković, Nikola Glendža i Aleksa Lekić.