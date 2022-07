Dok Amerika priča o novoj vezi poznate ljepotice, i dalje se svi sjete strašnog nasilja koje je pretrpila u vezi sa poznatim igračem.

Izvor: Instagram/krisdreamz/printscreen

Kristin Evangelin je Amerikanka poznata po šokantnoj ispovijesti o pretrpljenom nasilju dok je bila u vezi sa nekadašnjim igračem Lejkersa Darijusom Morisom (31). Tvrdila je da joj je poznati igrač početkom 2021. nanio teške tjelesne povrede i o njenim riječima pričala je cijela Amerika.

Dok sada navodno uživa u ljubavi sa NBA superstarom Klejom Tompsonom - aktuelnim prvakom sa Goldenom Stejtom - mnogi se i dalje sjete njenih riječi koje su potkrepljene i uznemirujućim slikama na kojima je u modricama posle prebijanja sportiste nasilnika.

Izvor: Instagram/d1mo

Moris, koji je poslednji put igrao prije dvije godine u Francuskoj, prebio je djevojku i zbog tog divljaštva je bio lišavan slobode. Kristin se požalila na batine, zatim promjenila priču i rekla da je sve izmislila kako bi pokušala da skrene pažnju na košarkaša kojem je karijera bila u padu, ali je kasnije još jednom izmjenila iskaz i priznala šta se zapravo dogodilo.

"Udarao me je u glavu, satima me je tukao. Pokušavao je da me udavi, pokrivao mi je usta i nos da bi me udavio. Nekako sam se oslobodila, a onda je pokušao opet da me pretuče. Komšije su me spasile", ispričala je tada Kristin, koja se nedeljama oporavljala od povreda koje joj je naneo košarkaš koji je kasnije uhapšen.

Ovako izgleda Kristin:

Za razliku od Darijusa, Klej živi najlepši period života. Prije nekoliko nedelja osvojio je četvrtu titulu sa Golden Stejtom, a povreda koja ga je dugo mučila konačno je prošlost. Uz to, najavio je i dolazak u Srbiju zbog Nemanje Bjelice, a sada ga je krenulo i na privatnom planu, pošto ljubitelji košarke u SAD posle dugo vremena imaju informacije o njegovom ljubavnom životu koji ranije nije često isticao. Na društvenim mrežama Kristin Evangelin može se vidjeti da je i ona sa lica mjesta pratila završnicu NBA lige, što je dodatno podgrijalo glasine o njenoj vezi sa jednim od najboljih šutera na svijetu.