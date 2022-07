Crvena zvezda je predstavila novog trenera, a izbor je pao na Vladimira Jovanovića koga pamtimo po radu u FMP-u i Ciboni.

Nakon što je Crvena zvezda ozvaničila svoje prvo pojačanje ove sezone Nemanju Nedovića, došlo je i ozvaničenje saradnje sa novim trenerom. Dejana Radonjića zameniće Vladimir Jovanović.

Ovaj 38-godišnjak bio je bez posla od 8. januara ove godine kada je dobio otkaz u Ciboni, a sada je napravio najveći korak u trenerskoj karijeri.

On je prvi samostalni posao dobio 2017. godine kada je seo na klupu FMP-a, ali daleko od toga da je tek tada došao u sistem "pantera". On je u tom momentu već sedam godina radio u Železniku.

"Sve to je bio splet veoma slučajnih i za mene srećnih okolnosti. Radivoj Mandić mi je bio profesor na DIF-u, upravo na predmetu košarka. Kroz poznanstvo i brojne razgovore sa njim predložio mi je da se oprobam u radu sa seniorima, pošto sam do tada vodio samo mlađe kategorije. FMP je u to vreme pravio novi stručni štab, Milan Gurović je bio imenovan za trenera, a ja sam došao na probu i na moju veliku radost zadovoljio sam kriterijume i ostao u klubu", ispričao je jednom prilikom za MONDO Jovanović.

KAD SAM VODIO PRVI TRENING, ODMAH SAM ZNAO!

Od malih nogu Jovanović je zavoleo košarku, a kao mlad je bio i jako talentovan. Iz rodnog Mladenovca vrlo brzo se zaputio za Beograd gde je potpisao za Beobanku.

"Igrao sam košarku u rodnom Mladenovcu i kao jedan od talentovanijih iz generacije još kao pionir otišao sam u Beobanku. Prošao sam tamo sve mlađe selekcije, sarađivao sa sjajnim ljudima i odličnim trenerima poput Mirka Mirkovića, Vanje Guše i Zorana Đurkovića, od kojih sam mnogo toga naučio. Na prelasku u seniorsku konkurenciju sam se vratio u Mladenovac i kada sam uvideo da kao igrač neću moći da igram na nivou koji je zadovoljavao moje ambicije, rešio sam da se oprobam u trenerskim vodama". pričao je Jovanović.

Na kraju, tamo gde je sve počelo što se tiče igračke karijere, tamo je krenula i trenerska priča za novog stratega Crvene zvezde.

"Šansu sam dobio u malom mladenovačkom klubu BB basket gde sam počeo da radim sa decom. I, verujte mi da sam posle prvog treninga bio uveren da sam napravio pravi potez i da je to ono čime želim da se bavim", prisetio se Jovanović.

RADIO U ZVEZDI, PA PREUZEO FMP!

U Železniku je počeo kao deo stručnog štaba Milana Gurovića, jedno vreme je bio pomoćnik Slobodanu Klipi. Potom je otišao na godinu dana. radio sa mlađim kategorijama Crvene zvezde, a potom je u sezoni 2017/18 preuzeo FMP.

U prvoj sezoni je sa mladim timom Pantera bio osmi u ABA ligi, u drugoj šesti, a u trećoj osmi. Radio je sa igračima poput Alekse Uskokovića, Filipa Čovića, Stefana Lazarevića, Boriše Simanića, Duopa Rita, Dragana Apića, a čak je i Ognjen Kuzmić kod njega brusio formu kada je došao na polugodišnju pozajmicu iz Crvene zvezde.

Rad sa reprezentacijom Vladimir Jovanović je trenutno selektor U20 selekcije Srbije, a od decembra 2019. godine do odlaska Igora Kokoškova sa mesta selektora bio je i asistent u seniorskoj reprezentaciji.

Za to vreme dobio je i poziv da ide u Ameriku! Bio je deo stručnog štaba Los Anđeles Klipersa na Letnjoj ligi 2018. godine, a tokom tog iskustva dobio je priliku da upozna neke velike stručnjake.

"Bilo je to fenomenalno iskustvo za mene. Bio sam u prilici da upoznam Doka Riversa, Sem Kasela... Sa mnogim ljudima iz stručnog štaba sam i danas u kontaktu. Mnogo sam naučio i veoma sam zahvalan na prilici koju sam dobio. Pratim NBA ligu, mada mnogo redovnije tokom plej-ofa nego u ligaškom delu sezone", rekao je po povratku iz Amerike.

KAKAV JE TRENER?

"Pokušavamo tako da igramo, brzo i trkački. Mladi smo, imamo igrače tog profila koji mogu trkački da prate", govorio je kada je vodio Cibonu prošle sezone.

U Ciboni je radio sa velikim talentima Rokom Prkačinom, Lovrom Gnjidićem, Amerikancem Nejtom Riversom... U FMP-u je godinama "brusio" mlade talente i morao je da radi na jednim od najdelikatnijih poslova u košarci - prelasku igrača iz juniorske u seniorsku košarku.

"Rad sa mladim igračima sa sobom nosi veliku odgovornost. Jer, taj njihov prelazak iz juniorskog u seniorski program rada je za sve njih veoma turbulentan. Potrebno je biti ne samo trener, već i pedagog i dobar psiholog. Strpljenje je tu ključ, ali ne samo za igrače, već strpljenje mora da pokaže i trener. Takođe, važno je da ti mladi igrači na terenu imaju pored sebe nekog iskusnijeg na koga mogu da se oslone u nekim situacijama, ali i da se ugledaju", pričao je nakon dobrih rezultata sa FMP-om.

O Željku Obradoviću "Nema potrebe govoriti o svemu što je Željko uradio u karijeri. On je verovatno najbolji evropski trener svih vremena. Pitanje je da li neko može da nadmaši njegove uspehe. Za nas trenere je veliki izazov biti na suprotnoj strani terena. Uživaću definitivno", rekao je pred susret CIbone i Partizana na startu prošle sezone.

Tada je isticao da je za veliki uspeh pre svega ključ - veliki rad. Treninzi su trajali i po tri sata!

"Veoma često se dešava da treniramo po dva do tri sata pre i po podne. Tokom trajanja regionalnog takmičenja imamo jednu utakmicu nedeljno, dakle dovoljno vremena za rad, i to je jedan od razloga što naši igrači brže napreduju. Takođe, svoje igrače učim da je svaka naradna utakmica malo finale, da sa podjednakim žarom prilaze svakom narednom protivniku, jer samo tako mogu izrasti u pobednike", objasnio je tada Jovanović.

Sada dolazi u drugačiju sredinu. Crvena zvezda već godinama dominira u srpskoj i regionalnoj košarci i sada je cilj da se nastavi sa osvajanjem titula i sa pobedama u Evroligi.

Pred Vladimirom Jovanovićem je veliki izazov i on počinje odmah, jer treba "skockati" ekipu za napornu i sezonu u kojoj su pred njim ubedljivo najveći izazovi do sada.