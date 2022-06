Ognjen Jaramaz je pred mečeve sa Belgijom i Letonijom pričao o Andrei Trinkijeriju, Vladimiru Lučiću, NBA igračima...

Izvor: MN Press

Košarkaška reprezentacija Srbije okupila se i trenirala pred mečeve kvalifikacija za Svetsko prvenstvo protiv Belgije i Letonije, a među pozvanima bio je i Ognjen Jaramaz.

Bek Bajerna došao je posle duge i naporne sezone, a istakao je da između mečeva sa nemačkim klubom i obaveza u reprezentaciji praktično i nije imao predah.

"Uspeo sam da odmorim nekoliko dana posle sezone, ako je to odmor uopšte. Imao sam neke klupske obaveze koje su me onemogućile da odmah dođem. Fizički i psihički se dobro osećam", rekao je on.

Što se tiče njegovih igara u sezoni iza nas zadovoljan je, ali nikako nije zadovoljan onim što je tim postigao u domaćem prvenstvu.

"Zadovoljan sam svojom sezonom, nisam zadovoljan zbog toga što nismo osvojili prvenstvo u Nemačkoj. Bilo je dosta dobrih momenata tokom sezone, plasmanom među osam najboljih u Evroligi ostvarili smo veliki rezultat, odigrali smo dobru seriju sa Barselonom. Zadovoljan sam svojim nastupima, kada napravim poređenje u odnosu na start sezone, vidim napredak i zadovoljan sam time", naglasio je on.

Sa Andreom Trinkijerijem je prvo radio u Partizanu, a potom i u Bajernu i razlika je vidljiva.

"Sigurno je postojala razlika. Zavisi od protivnika, sarađivali smo u Partizanu, igrali smo Evrokup, sada je Evroliga bila sa novim protivnicima, drugačiji zahtevi. U našoj komunikaciji nije bilo nikakvih problema. Meni je bilo lakše da se adaptiram tamo, dočekao me je trener koji me poznaje, naravno pomogli su i ljudi koji su bili u klubu", naglasio je Jaramaz i dodao:

"Lučić mi je najviše pomogao. Bio mi je mentor."

Sada slede dva meča u reprezentaciji, koji će biti izuzetno teški i naporni, a naš tim juri obe pobede.

"Biće zahtevno i teško, posebno gostovanje Letoniji. Nadam se pobedama, to nam je cilj, zato smo se skupili, da bismo pobedili, zato se većina momaka odazvala. Očekujem teške utakmice, biće puna hala, oni igraju dobro. Igraće i braća Bertans, respektabilan tim."

Kada dolaze NBA igrači u tim to svakako donosi kvalitet.

"Kvalitetniji smo samim tim i znači takav primer svi koji bi želeli da budu konkurenti i mlađe koji dolaze, svi treba da slede takav primer", naglasio je on i istakao da nema nikakve priče o Eurobasketu za sada.

"Svima ovde je jasno da nema prostora ni potrebe da se razmišlja o Eurobasketu, imamo dve važne utakmice u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo. Niko ne razmišlja o tome."

Ponovo se dešava isto - nacionalni tim mora da se spremi za samo nekoliko dana priprema.

"Razne generacije su tu, mnogi se poznajemo, tu ima momaka koje znam od svoje 12. godine. Nekog možda ne poznajem toliko dobro, mada se znamo sa terena. Najveći problem je što je period za pripremu kratak. Imamo samo nekoliko dana da spremimo meč, tako je kako je", iskren je Jaramaz.

Sada nas čeka meč sa Belgijom i tu naši momci očekuju veliku podršku.

"Verujem da će biti puna hala, iznenadio bih se da ne bude. Tamo se uvek napravi dobra atmosfera. Niš pamtim po lepim momentima", završio je Jaramaz.