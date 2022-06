Kejleb Svonigan je bio na korak da se "izvuče". A onda je sve krenulo po zlu.

Izvor: Profimedia/YaBoyy John NBA/Printscreen

Tragične vesti su nedavno stigle iz Amerike, pošto je 26-godišnji Kejleb Svonigan, nekadašnji 26. pik na draftu preminuo! Izabran je 2017. godine ispred igrača poput Kajla Kuzme i Dilona Bruksa, ali njegov pad je vrlo brzo počeo!

Godinu dana pred smrt snimljen je u očajnom fizičkom stanju, sa ogromnim viškom kilograma, a neki američki mediji su pisali da ima čak 200 kilograma u tom momentu. Njegov nekadašnji saigrač Demijan Lilard je bio jako ljut posle tih naslova!

"Nemate pojma kroz šta on prolazi i šta je izazvalo ovako drastičnu promenu. Ako ćete da ga podržite uradite to, ali nemojte da nemojte da pitate gluposti. On je veliki momak i otišao je mračnim putem", istakao je tada Lilard.

Svonigan je čak i haošen zbog posedovanja droge, a njegov život koji se tragično završio zapravo je bio pun ožiljaka i trauma. Kejleb je imao nadimak "Bigi" (Veliki) zato što je sa 13 godina dostigao 160 kilograma težine. Navodno niko nije smeo da ga ostavi blizu hrane jer je jeo sve što mu padne pod ruku.

Sve je počelo kada ga je napustio otac koji je bio narkoman i zavisnik od kreka i kokaina. Sa njegovom majkom imao je šestoro dece, a porodica se izdržavala bonovima za hranu. Kejleb je još bio beba kada je njegova majka Tanja jedne noći rekla svojoj deci da pokupe stvari i da pobegnu iz kuće u koju je trebalo da se vrati njihov otac.

Celo detinjstvo su se selili jer se majka bojala njihovog oca i čim bi ih on našao morali su da beže. A Kejleb nije hteo takav život.

"Bigi je imao dobro srce, nije želeo da diluje drogu, da se tuče i završi u zatvoru. Hteo je da uradi nešto sa svojim životom, ali zbog svog okruženja nije imao šanse", naveo je jedan njegov poznanik.

Nasilni otac nije prestajao da ih progoni, a oni su završili u prihvatilištima za beskućnike. Sva Kejlebova odeća bila je donirana, pocepana, stara, prevelika ili premala

Svoniganova transformacija u NBA igrača počela je u srednjoj školi, gde je dobio dobre trenere koji su dugo radili sa njim i na kraju su od Svonigana napravili dovoljno dobrog igrača da ode na univerzitet Perdju.

Tamo je postao prava zvezda i atletsko čudo! Ne samo da je skinuo kilograme nego je postao i jedan od najdominantnijih centara u NCAA, što je navelo Portland da ga uzme na draftu i da planira budućnost sa nji,.

Ipak, kao i ostatak svoje rodbine, na kraju nije uspeo. Niko od njegovih braće i sestara nije završio srednju školu, a troje je bilo u zatvoru zbog raznih prestupa i zločina. Na kraju je posle otkaza u Portlandu Svonigan rešio da se vrati svojim demonima, hrani, lošem životu i narkoticima.

Još uvek nije objavljeno šta je uzrok smrti košarkaša koji je u svojoj najboljoj sezoni na koledžu ubacivao 22,6 poena i hvatao 13,7 skokova, ali jedno je sigurno, njegova smrt je u bedu oterala mnoge.

"Mnogo ljudi živi od moje plate, nadam se da ću im dati razlog za osmeh", rekao je dok je bio u Portlandu.