Trener Crvene zvezde Dejan Radonjić analizirao je uzroke poraza svog tima i osvrnuo se na peti meč u finalu ABA lige.

Izvor: Youtube/screenshot/BC Partizan TV

Košarkaši Crvene zvezde ubedljivo su poraženi od Partizana u četvrtom meču finala ABA lige, a trener crveno-belih Dejan Radonjić posle utakmice je istakao slabe tačke igre svog tima.

Jednostavno Partizan je bio bolji, čvršći, uspevao je da iz tranzicije postiže poene i to se odrazilo na konačnom rezultatu ove utakmice.

"2:2 je posle večerašnjeg duela. Osim samog početka utakmice gde smo izgledali zadovoljavajuće nakon tih nekih minuta bili apsolutno drugačija ekipa. Tim Partizana je bio čvrst odbrambeno, nisu nam dozvolili da imamo kontrolu u napadu. Bili smo slabi, mekani, oni su ušli u veliko samopouzdanje koje im je omogućilo da nastavak meča bude takav kakav je bio", rekao je Radonjić.

Trener crveno-belih se tokom konferencije osvrnuo i na incident koji se desio tokom meča i apelovao na navijače da navijaju fer i sportski u majstorici koja je na programu u ponedeljak. A ponovio je i koliko je značajno to što će njegov tim u odlučujućem meču biti domaćin.

"Čitave sezone smo apostrofirali, ja možda najviše, značaj i želju da takmičenje regularnog dela završimo na prvom mestu zbog mogućnosti da odlučujući meč igramo pred našim navijačima. Evo došlo je do toga, imamo utakmicu koja sledi, odlučujuću i nadam se da ćemo izvući pouke iz ovog meča i tako doći do onoga što nam je želja. A to je da savladamo Partizan i osvojimo titulu", jasan je bio Radonjić.

Dobio je i pitanje da li se seća da je njegov tim na nekom meču primio ovoliki broj poena.

"Kao što sam rekao odbrambeno smo bili slabi, mekani. Protivnik je iz dobre odbrane nalazio prednosti i dobro rešavao stvari. Mislim da je veliki broj poena i plod odličnog napada, dobrog procenta šuta ekipa Partizana. Da li se sećam, to je najmanje bitno jer je u plejof seriji najbitnije dobiti meč, izvući pouke i naći način da pobedimo ekipu Partizana", rekao je on.

Po njegovom mišljenju nema previše "filozofije" vezane za peti meč, njegov tim mora da bude bolji da bi pobedio.

"Treba da budemo dobri da bi savladali Partizan i to je to, nema tu preterane filozofije. Bar ja tako razmišljam, moramo da radimo stvari dobro na oba prvca i to je to", rekao je Radonjić i osvrnuo se na razloge poraza:

"Ima različitih razloga svakako, ali o tome ja ću reći igračima ono što mislim da treba da se kaže i ono što ćemo analizirati u odnosu na ono što sam video", završio je on.