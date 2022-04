Kompanija Rakuten Viber predstavila je svoje nove Uslove i Politiku poslovanja , baš kao što je to radio i sa Benom Simonsom.

Delovalo je da će Filadelfija "počistiti" Toronto, ali se šampion NBA lige iz 2019. godine potpuno vratio u seriju. Ostvarili su dve vezane pobede i sada će na svom terenu imati priliku da izjednače rezultat u seriji na 3:3, pa bi nas u tom slučaju čekala majstorica!

Razlog povratku Toronta leži u činjenici da je Džoel Embid odigrao ispod svog nivoa prethodne dve utakmice, možda i zbog povrede prsta koji će operisati tokom leta, ali vredi istaći da se nije proslavio ni Džejms Harden...

Nakon što je Embid ubacio samo 20 poena i imao 11 skokova, na konferenciji za medije upitan je za Hardena i njegovih tek 11 šuteva za 40 minuta na parketu. "Brada" je ubacio svega 15 poena, što je daleko od nekadašnjih proseka iz Hjustona, pa čak i iz Bruklina.

Malo ko je očekivao da će Džoel Embid u svom odgovoru toliko iskreno govoriti o Hardenu, pa je sve podsetilo na "peckanje" Bena Simonsa nakon prošlosezonske eliminacije Filadelfije nakon kog je Australijanac odlučio da ne igra više za tim.

"Iskreno, to pričam od kada je ovde došao, mora da bude agresivniji i više stari Džejms Harden. To nije moj posao, to je na treneru da priča sa njim i ubedi ga više da šutira. Posebno ako će mene čuvati kao što me sada čuvaju. Ali, opet kažem, to nije moj posao", rekao je Embid.

"Svi moramo da budemo bolji u napadu. Promašili smo mnogo otvorenih šuteva, kada su mene udvajali nismo bili dovoljno agresivni na lopti. Samo smo gurali loptu napolje i to im je donosilo prostor da se snađu, zato ništa nismo uradili od toga. Ako to nastave da rade u ovoj seriji, moramo da iskoristimo...", dodao je snažni košarkaš koji važi za jednog od glavnih kandidata za MVP nagradu pored Jokića i Adetokunba.

Videćemo kako će Harden shvatiti ovu poruku i da li će se naljutiti kao Simons, a sve će biti jasnije već u šestoj utakmici serije Toronta i Filadelfije koja se igra u noći četvrtak na petak.