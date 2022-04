Trener Crvene zvezde Dejan Radonjić bio je izuzetno zadovoljan nakon pobede njegovog tima nad Efesom u poslednjem meču Evrolige ove sezone.

Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Košarkaši Crvene zvezde savladali su Efes u poslednjem meču Evrolige za ovu sezonu, a posle meča trener domaćeg tima Dejan Radonjić čestitao je igračima na odličnom kraju evroligaške sezone.

Iako je njegov tim dosta loše počeo meč, na kraju je ekipa uspela da sve preokrene i dođe do velike i bitne pobede.

"Čestitam mojim igračima, ovo je za nas velika pobeda, definitivno. Početak je bio loš, nismo dobro igrali. Odbrana je bila meka, imali smo mnogo grešaka, ali smo promenili pristup u drugoj četvrtini. Početak treće je bio jako, jako dobar, imali smo dobar momentum, ali smo napravili neke greške i oni su se vratili u meč. Igrali su odlično i napravili su prednost, a posle toga je naša defanziva i ofanziva bila jako dobra i ovo je velika pobeda za nas", analizirao je utakmicu Radonjić.

Šef struke crveno-belih koga su ponele emocije nakon ove pobede objasnio je koliko je ovaj trijumf značajan za tim, a osvrnuo se i na povratak Ostina Holinsa u ekipu.

"Svaka pobeda u Evroligi je značajna. Mi smo sada igrali protiv prošlogidišnjeg najboljeg tima koji i sada može da bude prvak. Pokušali smo nakon ovog teškog perioda da se koliko je to moguće pripremimo, a bilo je vidno značajno to što smo mogli da koristimo Holinsa. A još vidljivije koliko nam je nedostajao u oba pravca", dodao je on.

Podestio je na zanimljiv statistički podatak - ovo je Zvezdi druga najbolja sezona u ovom formatu Evrolige!

"Ne treba trošiti reči na prvaka Evrope, a ovo je što se tiče nas završeno sa 14 pobeda od 33 meča. I to u sezoni u kojoj sam želeo da imamo više pobeda nego prošle. To smo ostvarili i jako sam zadovoljan. To nam je drugi najbolji rezultat u ovom formatu Evrolige, pošto smo jedne sezone imali 16 pobeda", naglasio je on.

Prisetio se svih problema tokom takmičarske godine, pogotovo starta sezone kada su na pripremama povrede pokosile veliki deo ekipe.

"Imali smo jako težak pripremni period sa velikim brojem povređenih igrača, počeli smo takmičenje protiv Fenerbahčea bez pet košarkaša. Pokazali smo jako dobru mogućnost adaptacije, a odigrali smo 33 meča sa 29 utakmica u kojima nismo bili kompletni. Od kojih šest bez jednog igrača, sve ostale bez dva, tri igrača, dve bez četiri igrača i jednu utakmicu bez pet igrača.

Sagledavajući tu činjenicu, pokušavali smo da radimo tu adaptaciju, a iako su i druge ekipe imale povrede nije isto kada nama i Barseloni fale dva igrača, Mi smo u pola sezona bili van trenažnog procesa zbog korone. Trudili smo se da prevaziđemo sve to, a danas smo došli do ove pozicije", analizirao je Radonjić.

Sada sledi kraj ABA lige, pa onda pauza od skoro mesec dana.

"Tek treba da vidimo, mi sada imamo četiri duela do kraja ABA lige, gde imamo poziciju da sa dve pobede obezbedimo prvo mesto. Čekamo igrače koji su povređeni da uđu u neki rad. A mi smo jedina ekipa u Evroligi koja je pod pritiskom da igra takmičenje koja je najznačajnije za klub. I nadam se da ćemo kroz njega opet da izborimo Evroligu. Mi smo sada na prvoj poziciju i bićemo na kraju ligaškog dela na kraju na tom mestu. Uradićemo sve da što spremniji uđemo u plejof", završio je on.