Novi reprezentativac Srbije za MONDO je pričao o teškoj povredi, srpskom selektoru Pešiću, ali i neobičnom hobiju zbog kojeg više ne može bez fudbala.

Košarkaška reprezentacija Srbije okuplja se u Beogradu pred novi FIBA prozor, a za mečeve sa reprezentacijom Slovačke pozvan je i bek Borca iz Čačka, Radovan Đoković (25).

Igrač koji poslednjih nedelja blista u dresu tima Marka Marinovića, tek se pre nekoliko nedelja vratio na parket nakon jedne od najtežih povreda u sportu. Pre godinu dana pokidao je ukrštene ligamente kolena, a nakon dugog oporavka sačekalo ga je mesto u timu Borca.

Njegov povratak doneo je Čačanima mnogo i najavio pobedničku seriju u ABA ligi, a samom Radovanu stigao je neočekivani poziv od Svetislava Pešića. Sve to bilo je povod za opširan razgovor MONDA sa košarkašem koji je u karijeri nosio dres Mege, OKK Beograda i FMP-a.

Poziv u reprezentaciju najveći je uspeh njegove dosadašnje karijere, otkriva nam već na samom startu razgovora.

"Osećao sam se sjajno, bez obzira na okolnosti. Znam da je ovo prozor i da nisu svi igrači na raspolaganju, ali slobodno mogu da kažem da mi je ovo najveći ostvarenje u karijeri. Bez obzira da li ću igrati ili neću, sam poziv mi dosta znači", iskreno će Radovan Đoković.

Posebno mu znači što je njegove partije primetio legendarni Svetislav Pešić, čovek zbog čije je reprezentacije pre dvadesetak godina, kao dečak, ustajao noću.

"Gledao sam, sećam se, imao sam tada šest godina, pamtim kroz neku maglu ustajanje i gledanje tog finala u Indijanapolisu. Ne mogu da kažem da sam pratio ceo turnir, bio sam mali, ali se sećam da sam se budio zbog finala.Uzbuđen sam zbog saradnje sa Svetislavom Pešićem, tek treba da vidim kako će to izgledati. Čak i da ne budem u 12 koji će igrati, samo pojavljivanje i trening će mi mnogo značiti", ispričao je za Mondo.

Da mu je neko pre više od godinu dana rekao da ga čeka poziv za reprezentaciju, ne bi poverovao!

"Ma nisam mogao da zamislim…", govori momak koji je stigao do nacionalnog tima.

Zapravo, selektor Svetislav "Kari" Pešić pozvao je Radovana Đokovića u nacionalni tim nakon tek nekoliko mečeva. Računajući i četvrtfinale Kupa Radivoja Koraća, Radovan je ove sezone odigrao sedam utakmica.

"Ja sam se vratio tek pre dva meseca. Moj cilj je bio da nađem neku svoju ulogu u ekipi jer tada tim nije bio u dobrom momentu. Izašao sam iz duge pauze nakon povrede, nisam očekivao da ću odmah imati ulogu i da će me neko čekati. Nisam imao velika očekivanja, ali je kroz utakmice izgledalo sve bolje. Ja sam našao ulogu, ekipa se podigla…"

Povratak na teren nakon 11 meseci pauze uopšte nije bio lak.

"Olakšavajuća okolnost je što mi je ovo četvrta godina u Borcu. Priviknut sam na sistem, na ljude u i oko kluba. Ali, da, brzo sam se privikao, čak sam i sebe iznenadio. Kulminiralo je pozivom za reprezentaciju koji nisam očekivao", iskren je bek Borca.

Kada se Radovan vratio u tim, sačekale su ga drugačije obaveze. Iako je ranije igrao na poziciji "dva", sada je mnogo više organizator igre. Marko Marinović, nekadašnji plejmejker i Đokovićev saigrač iz prve sezone u Borcu, dao mu je više slobode, pa sada i kreira napade svog tima. To je mnogo uticalo na rezultate. Protiv Mege su njegovi poeni odlučili pobednika, protiv Zadra je bio najefikasniji, dok je protiv Studentskog centra imao čak sedam asistencija.

"Mnogo mi je drago što se moj povratak poklopio sa dobrom formom ekipe, iako nisam postavljao takva očekivanja. Želeo sam samo da pronađem sebe. I eto, u poslednje četiri utakmice u ABA ligi ostvarili smo tri pobede, odigrali smo dobru utakmicu protiv Partizana u Pioniru i izgubili", govori Radovan, koji kaže da mu je žao zbog lošije partije u četvrtfinalu Kupa Radivoja Koraća protiv FMP-a.

Pre povratka na teren, propustio je gotovo godinu dana zbog povrede ukrštenih ligamenata koju je zaradio na meču protiv Budućnosti, u okviru ABA lige. Na početku nije ni mogao da priča o tome, sada je malo lakše.

"Nemam problem da se vraćam na povredu, mogu da pričam o tome, ali nisam spreman da ponovo pogledam snimak. I verovatno neću nikada biti spreman", govori za Mondo Radovan Đoković.

Košarkaš čačanskog kluba otkriva nam kako se borio protiv povrede koja ga je odvojila od terena. U početku nije bilo nimalo lako.

"Prva stvar koja ti prolazi kroz glavu u tom trenutku je da si takvu stvar želeo da izbegneš. Ja sam bio jedan od onih koji su bili ubeđeni ‘meni se neće desiti sigurno’. Potpuno običan pokret, nešto što sam ponovio ne znam ni ja koliko puta, ali eto, desilo se… Kad se desi, pomisliš ‘valjda nije to’, posle par dana sam saznao šta je i brzo sam krenuo da se oporavljam. Kontaktiralo me je dosta saigrača, rivala, poznanika koji su imali istu povredu, sa njima sam ostvario prvi kontakt I saznao kako ide operacija, oporavak…", kaže nam Đoković.

Brzo je operisan, a nakon toga je počeo dug period u kojem se pripremao za povratak na parket. Kada su u pitanju ukršteni ligamenti, jako je teško proceniti koliko je vremena potrebno igraču da se vrati.

"Kad prođe operacija i uđeš u proces oporavka već je lakše, jer si fokusiran na to. Naravno, imaš padove, par dana ti se ništa ne radi, potpuno potoneš… Oporavak je dugačak, ja sam bio fokusiran i iz ove perspektive mogu da kažem da je brzo prošlo".

"NIKOLA ME NAVUKAO NA PREMIJER LIGU"

Vreme tokom kojeg se oporavljao od najteže povrede u profesionalnom sportu proletelo je uz fudbal.

"Ja sam fudbal uvek voleo! Gledao sam, pratio, ali me je na fantazi i Premijer ligu navukao Nikola Ivanović, sadašnji igrač Zvezde. On je došao u Megu dok sam bio tamo i on me je nagovorio da igramo. On je pasionirani ljubitelj engleskog fudbala", otkriva Đoković.

Od tada, praćenje engleskog fudbala je postalo sastavni deo života košarkaša Borca.

"Fantazi sad već igram poluprofesionalno", uz osmeh govori Radovan.

Situacija je mnogo ozbiljnija nego što mislite. Fantazi Premijer lige igra gotovo 10 miliona ljudi širom sveta, ali novi reprezentativac Srbije je igrao i takmičenja za koja niste znali da postoje!

"Počeli smo da igramo fantazi Premijer lige, Ivanović me je navukao i od 2015. godine igramo. Još jedan drugar, košarkaš Nenad Miljenović je treći član bande. Pošto smo bili veoma posvećeni, došli smo u situaciju da u martu, pred kraj sezone u Engleskoj, paničimo jer je kraj. Šta ćemo sad? Pratimo po Tviteru sve one budalaštine, skaute, predloge… Neko je izbacio da ima fantazi švedske lige. Sećam se da sam bio na nekom gostovanju i imao sam vremena da pregledam taj švedski fantazi"

Nisu se poklopili, ali je otkrio čime bi mogao da se zanima preko leta.

"Nešto nam švedski nije baš legao, ajde da vidimo norveški… Fantazi za Norvešku prave isti developeri kao i za Englesku. Bukvalno je sve isto, samo na norveškom. Različiti su samo ‘čipovi’, ali to lako naučiš. Norvežani igraju preko leta, kad nema Engleza i mi onda odlučimo da igramo. Dve godine smo igrali, a prethodnu sezonu nismo".

I za to postoji dobar razlog!

"Samo zato što smo prethodnih godina naučili sve igrače, a onda se desio odliv dobrih igrača iz Norveške! Ostala je skandalozno loša ponuda, pa smo se dogovorili da preskočimo jednu sezonu. Norvežani kreću sad ponovo, treba samo da ispratim kako je prošao transfer period i igramo ako bude dobra ponuda".

Pogledajte neke od detalja Radovanove karijere:

Iz perioda u Megi ostala su prijateljstva, ali Radovan Đoković nije zadovoljan kako je izgledao taj deo karijere. Za to je, kako kaže, sam kriv.

"U Megi nije bilo sjajno, krivim sebe što nisam bio maksimalno spreman I što nisam igrao. Ja nemam ništa lose da kažem za Megu, ali je trebalo ranije da pitam da odem. Došao je OKK Beograd, u KLS, što mi je bilo potrebno. Tokom sezone sam video da mogu da igram, bilo mi je bitno da imam minute. Borac je bio korak napred u odnosu na taj nivo košarke koji sam igrao u OKK"

Šta bi bio naredni korak u karijeri?

"Iskreno, posle svega ovoga što mi se desilo, ja o tome ne razmišljam nijednog trenutka. Uvek na početku sezone praviš neki plan šta bi voleo, gde bi voleo… Ali nakon ove povrede razmišljam samo o sledećem treningu i sledećoj utakmici. Samo da ostanem zdrav do leta i neće biti problema", optimističan je igrač Borca.

Dok ne bude trenutak za to, košarkaš Borca iz Čačka postao je reprezentativac Srbije. Odmah nakon meča u kupu priključio se reprezentaciji, gde proživljava svoj san.

"Već sam počeo da treniram sa reprezentacijom, iako nismo kompletni. Dosta igrača se još nije priključilo, neki su povređeni, ima i onih iz Evrolige. Ni selektor još ne zna na koga će sve moći da računa. Ja sam tu, već sam u hotelu. Treniram, super je ako budem u sastavu i biću najveći navijač u Pioniru ako ne budem. Meni je poziv ovde, nakon dva meseca igranja, čast. Ovo mi je kao na filmu", zaključuje momak kojem je Svetislav Pešić rešio da ukaže šansu.