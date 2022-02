Dejan Radonjić je pričao o svemu posle poraza od Monaka.

Izvor: MNPress

Ostala je Crvena zvezda bez pobede u Beogradu. Monako je posle velikog preokreta nadoknadio 20 poena zaostatka i odneo bodove (91:80).

Po završetku utakmice su emotivni bili treneri oba tima. Prvo Saša Obradović, a potom i Dejan Radonjić.

Šef struke srpskog tima je posle uobičajene poruke i četstitke protivniku otvorio dušu i pričao o svim problemima sa kojima su se suočavali crveno-beli.

"Čestitam Monaku na pobedi, igrali su dobar meč. Ofanzivno su pokazali šta mogu. Prvo poluvreme smo igrali napadački veoma dobro, u drugom delu se to promenilo. Pobedili su i to je to. Šta sam rekao Obradoviću pred početak meča? Pitali smo jedan drugog kako si, uobičajeno", počeo je Radonjić.

Posle meča sa Armanijem je Etore Mesina rekao da je trenutni format loš za sve i da utiče na kvalitet košarke. To je bila tema koja je pogodila "u centar" Radonjića.

"Ritam je ubitačan, težak je i trpe svi učesnici, a verovatno i gledaoci zbog toga. Korona je dodatno pokrenula neke stvari i uvela nas u to da pokušavamo da prevazilazimo sve to i onda kao posledicu imamo još teže rasporede, potrošnju, udare na sve timove. Ostaje da se vidi kako će ko to da iznese i da kroz sezonu lakše nosi. Neko ima ligu sa više ili manje opterećenja sa više ili manje mečeva ili putovanja. Svi se slažemo oko toga i na sve to što je bilo imamo i koronu koja nas je sve dodatno opteretila. Iskreno, teško je. Treba igrati meč i razmišljati koliko ko na terenu treba minuta da izdrži, a kamoli kvalitet koji svi žele da vide."

Na direktno pitanje da li je, kada se uzmu u obzir svi problemi, ovo najteža sezona u njegovoj trenerskoj karijeri Radonjić je prvo malo zastao, pa onda odgovorio.

"Ima još da se igra, ovo kroz šta smo prošli od prvog dana od kada smo se okupili, pričali smo baš o tome u svlačionici, bilo je teško za objasniti. Pred svaku sezonu znamo šta može da se dogodi tokom sezona, ali je krenulo i pre toga, trajalo je dugo i tek oko Nove godine smo očekivali da ćemo imati sve igrače spremne za trening. Onda nam se desilo ovo. Moramo da tražimo svakodnevna rešenja, da vidimo kako ćemo da prevaziđemo situaciju, da vidimo kako će biti sledeći trening, pa onda naredna utakmica i sve tako u krug. Ostaje nam to da radimo. Koliko će nam vremena trebati da se vratimo na visok nivo iz decembra, gde smo igrali protiv prvaka Evrope, Zenita i svih tih. Vraćamo se unazad malo, ali moramo da gledamo napred."

Dao je zatim analizu utakmice i svega viđenog.

"Monako je odigrao dobar meč, pokazali su kakve kapacitete imaju napadački. Nije to ni prvi put, a ni poslednji u sezoni. U prvom delu meča smo ofanzivno bili odlični, verovatno i naše najbolje poluvreme u napadu. Imali smo 15-16 minuta dobar ritam, energiju, posle toga je usledilo nešto što ja pričam već mesec dana."

Zastao je na kratko, pa je onda nastavio da objašnjava.

"Iz problema u kom smo bili ušli smo u trening, šteta što niste mogli da dođete da vidite pre nekoliko dan, onda bi vam sve bilo jasno. Nismo imali energije, previše grešaka, oni su igrali dobro, čvrsto u odbrani. Mi smo imali pretežak meč sa Armanijem, pre toga dosta putovanja, preveliko opterećenje posle svega što nam se dešavalo u prethodnih mesec dana. To je došlo na naplatu. Žao mi je zbog poraza, evidentno je bilo da nema energije i da je sve što se desilo posledica toga. Dali smo energetski maksimum protiv Armanija, sada smo pravili atipične greške i sa Milanom i sada. Nadam se da ćemo uspeti da se vratimo i da dođemo do nekog nivoa."

Svestan je i on da su njegovi igrači trenutno daleko od željenog nivoa i prave forme.

"Imali smo četiri evroligaška i dva abaligaška meča, imali smo svežinu da uradimo nešto, posle toga nas je stiglo i došlo je ono što je moglo da se nasluti. Nadali smo se da ćemo proći bolje. Treba napraviti analizu i truditi se da u nekom narednom periodu probamo da se podignemo. Neće to trajati dan ili dva, već duže vreme. Da smo imali možda lakše protivnike ili rivale koji nisu u formi ili koji nisu kvalitetni kao Armani i Monako, možda bismo mogli više da napravimo, ali takav je raspored."

Da stvari budu gore, sada se na povredu požalio i Maik Cirbes koji je nedavno potpisao ugovor sa klubom.

"Imali smo Holinsa, Voltersa, Cirbes je osetio neki problem takođe u prvom delu utakmice. Neko 12-13 dana ne prošeta, pa dođe da igra na ovom nivou, najprostije da objasnim. Po nekima se vidi više, po nekima manje. Nema prevelikih odstupanja u trajanju pauze. Mi smo tim koji je energijom plenio, igrao i kroz to pravio dobre stvari. Kada se na to dodaju igrači koji nisu u formi posle ovoga svega onda timski ne možemo da budemo onako kako bi želeli. Intervali dobre igre su bili prekratki za ovaj nivo."

Dodatni problem je i težak raspored.

"Ušli smo u raspored koji je takav, mnogo mečeva, putovanja, sada dupli evroligaški program. Treba da vidimo i udare zbog toga. Treba videti kako će ekipa da izgleda i da se ponaša u narednim danima. Imamo probleme od prvog dana, imali smo povrede, sad je ovo. Davidovac? Nije igrao."

Na kraju je istakao da se nada da će stvari biti bolje uskoro.

"Nikome nije jednostavno, ni igračima ni nama. Bitno je da smo pokazali mnogo toga dobrog i da smo u jednoj teškoj situaciji stajali uspravno, karakterno, nismo mogli da izdržimo možda večeras, ali to ne znači da nismo svesni koliko možemo. Svesni smo da nam za to treba još treninga, utakmica i nadam se bez dodatnih opterećenja", zaključio je Radonjić.