"Nekad gledam NBA draft i kažem sebi - OK, hoću da budem sa top tri pika ove godine"

Izvor: Profimedia

Poznata zvijezda američkih filmova za odrasle Liza En ("Lisa Ann") otkrila je da su NBA košarkaši njeni favoriti da pravi spisak onih koji joj se sviđaju svake godine dok gleda draft.

Porno zvijezda koja vodi i svoj sportski podkast o fantaziju rekla je pre nekoliko godina da najviše voli košarku, mada je zainteresovana i za druge sportove. I sportiste, očigledno.

"Sigurna sam uz sportiste, jer znam da me neće pretući ili proganjati", rekla je ona u intervjuu za magazin "GQ". "Nikad nisam bila sa sportistom koji se ponašao nevaspitano prema meni. Oni imaju više da izgube od mene. Zaradila sam svoj novac i imamo odnos u kojem svako zna šta dobija i niko se ne osjeća oštećenim", rekla je ona.

Njoj je posebno zadovoljstvo to što biraju nju, umesto poznate manekenke i modele.

"Imam 42 godine, gledam momke koji imaju 18, 19, 20... Njihova tijela su prelijepa, na početku su života, pa su i dalje uzbuđeni, naivni i jednostavni. Još nema negative u njima, kao ni ega. Oni nisu umorni, samo su zabavni", rekla je Liza En.

Poznata porno glumica sada ima 49 godina i priznaje da je bila sa "stotinama" profesionalnih sportista, a na pitanje kako bira košarkaše, rekla je da nekad donosi odluku dok prati draft. Takođe, otkrila je i ime igrača koji se postidio i otpratio je.

"Nekad gledam NBA draft i kažem sebi - OK, hoću da budem sa top tri pika ove godine. To je samo moje osvajanje i ništa više. Radim to samo zbog zabave".

"U svakom trenutku sam u kontaktu sa stotinu sportista. Dopisujemo se SMS porukama, pišemo u 'inboks' ili mejlom. Od te stotine, možda sam srela njih 25. Ali ostanem sa svima u kontaktu, jer sam fan. Najbolja stvar u vezi toga što sam Liza En je to da kada zapratim sportistu na Tviteru, on mi uzvrati praćenje i pošalje mi svoj broj telefona u inboks, jer ne može da dopusti da ljudi vide da me prati. Prije nekoliko godina, Kevin Durent me je pratio i to nisam ni znala. Čim se za to pročulo, otpratio me je", otkrila je ona.