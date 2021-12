Dejan Radonjić je nakon pobede u Železniku pričao o stanju dvojice igrača koji polako ulaze u tim.

Izvor: Youtube/ KK FMP Beograd /screenshot

Crvena zvezda je uspela da dođe do vrlo ubedljive pobede na gostovanju drugoplasiranom timu ABA lige. Predvođeni odličnim Nikolom Ivanovićem puleni Dejana Radonjića su sa 24 poena razlike dobili FMP.

Posle meča prvi trener crveno-belih je istakao da je u drugom poluvremenu njegov tim potpuno preuzeo konce igre u svoje ruke.

"Čestitke FMP-u na sjajnoj polusezoni i na igrama koje su pružali. Mi smo došli da jednim ozbiljnim pristupom opravdamo ulogu favorita. FMP je u prvom delu pokazao zašto je tu gde jeste. U nastavku je sve došlo pod našu kontrolu", počeo je Radonjić.

Upitan je šta je najteže, fizički oporaviti ekipu posle napora u Evroligi, ili igrače motivisati za mečeve u regionalnom takmičenju.

"Generalno od mnogo komponentni to zavisi, to nije jedna stvar. To zavisi od rasporeda, potrošnje, vremena koje se ima između utakmica, stanja u timu koje je evidentirano i onda na osnovu toga pristupamo pripremama za utakmice. Nekad je to bilo bolje, a nekada su bile slabije partije. Ne može se to unapred znati, zavisi od situacije", dodao je on.

Stefan Marković i Eron Vajt izgledaju sve bolje na terenu.

"U svakom slučaju u rasporedu u kom ćemo biti nije jednostavno ni te stvari tako brzo prilagoditi onome što su interesi tima. Zbog činjenice da nema mnogo prostora za treninge, naravno zbog jačine utakmice i zbog dužine pauza koje su bile prisutne kod oba igrača. Urađeno je sve što je bilo moguće da se dođe do zadovoljavajućeg statusa. Ono što je jasno je da Eronu treba više vremena i da imamo apsolutno strpljenje za to, kao što smo imali strpljenje da izađe iz povrede", dodao je Radonjić na kraju.