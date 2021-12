Za sada se ograničio "na centre", a vidjećemo do sledeće godine da li će misliti da je bolji i od Stefa Karija.

Izvor: Profimedia

Američki centar Karl-Entoni Tauns ima o sebi veoma visoko mišljenje, čemu svjedoči i njegova poslednja izjava kojom je izazvao brojne reakcije NBA navijača. Uglavnom reaguju s podsmijehom...

Razlog je to što Tauns tvrdi da je najbolji šuter svih vremena među visokim igračima. Istina, zaista centar Minesote ima "meku ruku", ali je možda svima najviše zasmetalo to što je samostalno odlučio da se pohvali, ne čekajući da neko drugi to zaključi umjesto njega.

"Ja sam najbolji šuter svih vremena među centrima i to je činjenica. Možete da pogledate statistiku. Ne moram da igram kao i svi ostali. Svi pokušavaju da budu kao ja", rekao je pun samopouzdanja Tauns.

"Svi hoće da budu druga verzija mene, a ja sam prva verzija. Ja sam uvek original, nikada duplikat. Ne moram nikoga da kopiram", dodao je košarkaš Minesote koji se ponaša kao da je izmislio šut za tri poena - i da niko među visokim igračima to nije radio do njega.

Istina, Tauns ima odlične procente šuta za tri poena, skoro je na 40% što je zaista impresivno, a u karijeri je pogodio oko 700 trojki. Ove sezone je na oko 2,5 po utakmici.

Ipak, da li je baš najbolji šuter među visokim igračima svih vremena? To je upitno...

Pomenućemo samo Dirka Novickog koji je igrao u eri u kojoj se znatno manje šutiralo za tri poena, a vrijedi dodati i da je Tauns već godinama glavni igrač Minesote i oko njega se sve vrti, pa i da šutira koliko hoće. Ipak, taj njegov šut "vulvsima" je donio tek jedan plej-of nastup od 2015.