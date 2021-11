"Posebni" je održao reč!

Izvor: Instagram/printscreen/ohenegyanfelix9

Žoze Murinjo je obećao svom napadaču Feliksu Đanu da će da ga časti cipelama ako da gol i to je i ostvario. Portugalac je u ponedeljak, dan posle dramatične pobede protiv Đenove, otišao u prodavnicu i platio 800 evra za obuću koju je Romin tinejdžer veoma želeo.

"Objećao da ću da mu kupim cipele koje mu se mnogo sviđaju, a veoma su skupe i koštaju 300 evra. Dotrčao je do mene i rekao mi da ne zaboravim na to obećanje, Sutra ujutru idem da mu kupim cipele i biće to prva stvar koju ću da uradim", rekao je Murinjo,

Pogledajte kako je ispunio obećanje u ponedeljak:

Đan je rođen 2003. godine i tek je na početku seniorske karijere, a ovaj Murinjov gest sigurno nikad neće zaboraviti, kao ni golove za pobedu na gostovanju ekipi Andreja Ševčenka,