Selektor Zlatko Dalić je potvrdio Mandžukićev povratak u nacionalni tim, doduše u novoj ulozi.

Izvor: Profimedia

Nakon što je Vedran Ćorluka završio igračku karijeru i priključio se stručnom štabu fudbalske reprezentacije Hrvatske, još jedan proslavljeni hrvatski fudbaler je učinio isto.

Hrvatske će se sada više plašiti - tu je Mario Mandžukić!

Nekadašnji napadač Bajerna, Atletiko Madrida, Juventusa i drugih evropskih klubova, ranije ove godine je rešio da "okači kopačke o klin", a sada se pridružio selektor Zlatku Daliću.

Godinu dana pre početka Svetskog prvenstva na koje su se Hrvati već plasirali, deo njihovog tima je i nekadašnji osvajač Lige šampiona.

"Hvala selektoru Daliću i predsedniku Kustiću na poverenju. Lako smo se dogovorili. Znam koliko mi je reprezentacija značila kao igraču i želim tu strast, ali i svoje iskustvo, da prenesem novoj generaciji. Sjajno je što smo osigurali direktan plasman u Katar, sada imamo godinu dana mira da se kroz prijateljske utakmice i Ligu nacija dobro pripremimo za Svetsko prvenstvo", rekao je Mandžukić.

On se trenutno školu je za trenera u HNS-u, hrvatskom fudbalskom savezu. I Dalić je oduševljen ovim potezom.

"Uvek govorim da 'vatreni' treba da ostanu blizu reprezentacije. U razgovoru s njim sam se uverio koliko je predan, zainteresovan i voljan da pomogne. Svi ti momci su to zaslužili, a i nas više poštuju kad su nam takva imena na klupi. To mora da bude deo imidža hrvatske reprezentacije", rekao je Dalić, očigledno želeći da Mandžukićeva pojava dodatno ulije strah rivalima, kao što je to nekada umeo na terenu.

Hrvatska će na žrebu za Svetsko prvenstvo 1. aprila, izvesno je, biti u drugom šeširu, pa bi i oni mogli da budu rival Srbije u Kataru.