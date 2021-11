Jošua Kimih je ponovo u centru pažnje nemačkih medija.

Izvor: Profimedia

Sve je veća frka u Bajern Minhenu! Bavarci su izgubili 2:1 od Augsburga proteklog vikenda, zbog čega im se Borusija Dortmund primakla na samo bod na vrhu tabele Bundeslige, ali nije to ni izbliza ono što ih najviše brine.

Tenzije unutar kluba su sve veće i to zbog insistiranja Bajerna da njihovi igrači moraju da se vakcinišu, a sada bi zbog svega mogle da "padnu" i tužbe protiv Bavaraca!

Nemačka televizija "Bajerišer Rundfunk" (BR) javila je da je Bajern i definitivno doneo odluku da neće isplaćivati plate onim igračima koji završe u karantinu zbog toga što su bili u kontaktu sa zaraženom osobom, a nisu vakcinisani.

Ova odluka o neisplaćivanju zarada odnosila bi se samo na onaj period koji igrači provedu u karantinu, a ta odluka doneta je zbog Jošue Kimiha, jednog od najplaćenijih igrača Bajerna.

Kimih je jedna od zvezda tima i zarađuje oko 20.000.000 evra godišnje, ali odbija da se vakciniše. Zbog te svoje odluke je već neko vreme u karantinu, pa je tako propustio Bajernov nedavni poraz, a neće ga biti u timu ni za meč s Dinamo Kijevom u Ligi šampiona.

Nije Kimih jedini koji odbija da se vakciniše - to odbijaju i Serž Gnabri, Erik Maksim Čupo Moting, Mihael Kuizans i Džamal Musijala. Ta tvrdoglavost bi Kimiha trebalo da košta čak 768.000 evra, pišu nemački mediji, ali on ne planira da mirno sve to posmatra.

Nemački "Sport1" piše da je Kimih spreman da tuži klub ukoliko njemu i ostalim nevakcinisanim igračima Bajerna bude bio oduziman deo plate.

Nije poznato kako bi sve te tužbe mogle da se završe, ali očigledno je da bi ova situacija mogla jako negativno da utiče na dešavanja u svlačionici i samom klubu. Kimihu već ranije nije bilo dozvoljeno da odseda u timskom hotelu upravo zbog toga što nije vakcinisan...