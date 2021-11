"Svrake" će preuzeti poznati engleski stručnjak pred kojim je najveći izazov u karijeri.

Izvor: Profimedia

Njukasl je po svemu sudeći dogovorio dolazak novog menadžera. Prema pisanju vodećih engleskih medija, to će biti Edi Hou (43)!

Menadžer koji je osam godina vodio Bornmut navodno je prihvatio ponudu koju je pre njega odbilo nekoliko stručnjaka, poput aktuelnog trenera Viljareala Unaija Emerija.

S obzirom na to da je ova vest predstavljena kao "završen posao", sada se očekuje samo potvrda Njukasla i dan kada će nekad perspektivni engleski fudbaler (dva nastupa za mladu reprezentaciju) preuzeti na sebe projekat stvaranja moćnog, šampionskog Njukasla.

Hou je fudbalsko ime u svakom smislu stekao u Bornmutu. Tu je najprije igrao od 1994. do 2002, potom i od 2004. do 2007, a onda je na klupi prvog tima napravio spektakularan podvig, vodeći ekipu od četvrte lige do Premijer lige.

Prema informacijama sa Ostrva, Hou će potpisati dvogodišnji ugovor.

Podsjetimo, novo rukovodstvo je ove jeseni kupilo Njukasl za 350 miliona evra, a potom je nakon samo jedne utakmice otpustio dotadašnjeg trenera, Stiva Brusa.

Ko god da preuzme ekipu imaće ogroman posao prije svega da je konsoliduje, jer je trenutno pretposljednja na tabeli sa samo četiri boda i bez pobjede u prvih 10 kola. A šampionski snovi mogu da dođu na red tek kada "svrake" obezbijede ostanak.