Pitanje je da li bi se setili kada su poslednji put ovako loše igrali, ali tu je statistika da pokaže.

Izvor: Profimedia, Profimedia/Herman Dingler/Orange Pictures/DPPI

Punih deceniju i po gledali smo dominaciju Lea Mesija i Kristijana Ronalda, možda i najboljih fudbalera svih vremena, ali sve je više dokaza da prolazi njihova era i dolazi vreme nekih drugih igrača.

Pitali smo se svi da li će to vreme ikada doći, pošto su igrali sjajno i kada su prešli tridesetu, međutim sve je više naznaka da se njihovo telo umorilo. Uz to, fudbal se promenio, traži da se još više troše kada bi da se štede i produže karijere, pa tako više ne "pune" statističke kolone kao što je to bilo nekada.

Mesi i Ronaldo su ovog leta promenili klubove, potpisali su za PSŽ i Mančester junajted, ali se još "traže" u novim klubovima i zapravo nisu u dobroj formi.

Tako je Ronaldo do sada u Junajtedu postigao šest golova, što nije malo, ali na prethodne četiri utakmice u Premijer ligi nije postigao nijedan pogodak, što se osetilo i u katastrofi protiv Liverpula (0:5). Retki su fudbaleri kod kojih može da se priča o "postu" posle samo četiri meča bez datog gola, ali je Ronaldo drugačiji od drugih...

Poslednji put mu se to desilo 2017. godine, između devetog i 13. kola Primere, tako da pune četiri godine nije napravio toliku pauzu između dva gola, a najduži "post" pamti još iz sezone 2008/09.

Tada nije zatresao mrežu u dresu Junajteda na osam mečeva, što opet nije strašno...

Izvor: Profimedia

Što se tiče Mesija, do sada je postigao tri gola u dresu Pari Sen Žermena, sve u Ligi šampiona, dok mu u Ligi 1 i dalje stoji "krompirić". Tako je i Mesi na četiri ligaške utakmice bez pogotka, što mu se nije desilo čak 16 godina, odnosno od njegove druge sezone u Barseloni (!).

Obojica će imati priliku to da isprave već ovog vikenda - Ronaldo sa Junajtedom igra za Solskjera protiv Totenhema u subotu, dok je Pariz večeras domaćin protiv Lila.

Ipak, čini se da je vreme da na njihov tron stupi neko drugi