Žoze Murinjo je imao objašnjenje za poraz u Norveškoj od Bodo Glimta.

Doživio je Žoze Murinjo najveće poniženje u svojoj dugoj i uspješnoj karijeri. U svom 1008. meču je izgubio sa 6:1 u Norveškoj od Bodo Glimta!

Norvežani su demolirail Romu. Briljirao je Erik Bothajm koji je pored tri gola upisao i tri asistencije.

Portugalski stručnjak je "miješao karte", ali su u startnoj postavi bili Patrisio, Diavara, El Šaravi, Perez, Majoral, u drugom poluvremenu su ušli Mihtarijan, Kristante, Abraham i Pelegrini.

"Ja sam odlučio da igram sa ovakvom postavom, tako da je odgovornost moja. Uradio sam to sa dobrom namjerom, da bih dao šansu onima koji naporno rade i da bih rotirao. Igrali smo po teškom i hladnom vremenu na vještačkoj travi. Izgubili smo od tima koji je bio kvalitetniji i to je to", rekao je Murinjo.

Naravno, nije propustio priliku da prebaci krivicu na druge. Ovog puta je to bila uprava zbog manjka igrača.

"Da mogu stalno da igram sa istih 11 to bih radio, ali je to rizično. Imamo veliku razliku u kvalitetu između dvije grupe fudbalera. Znam limite igrača, nije to za mene nikakva novost, ali očekujem bolju reakciju. Ponavljam, ja sam izabrao. Svaki poraz je udarac i tako treba da bude. Pričao sam sa igračima i bio sam iskren sa njima."

Nastavio je u istom dahu.

"Nikada nisam pokušao da sakrijem da imamo limitiran tim. Imamo 13 igrača koji predstavljaju jednu ekipu, drugi su na drugačijem nivou. Jedina pozitivna stvar je što me sada neće stalno pitati zašto koristim iste igrače."

Na kraju je potvrdio da postoje problemi u timu, ali da neće otkriti detalje novinarima.

"Naš prvi tim igra dobro, zaslužili smo još više poena u sezoni i imaju pravi mentalitet. Sa takvim mentalitetom ćemo igrati u nedjelju protiv Napolija. Rekli smo neke stvari jedni drugima privatno još pre ovog poraza, a ovaj rezultat me neće natjerati da to otkrijem u javnosti. Nastavićemo međusobno da razgovaramo i da rješavamo stvari unutar tima", zaključio je Murinjo.