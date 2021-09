Hoće li doći do tog dana?

Izvor: Instagram/Printscreen/georginagio

Kristijano Ronaldo i Georgina Rodrigez su već godinama zajedno. Upoznali su se posle njegovog raskida sa Irinom Šajk, žive zajedno sa decom, ali jedno pitanje sve intrigira.

Zbog čega se Ronaldo i Georgina nisu još venčali? O tome je bilo reči i u dokumentarnom filmu o Georgini Rodrigez koji je snimio "Netflix", u kome su pratili put španske manekenke koja je prošla put od radnice u butiku do jedne od najpoženijih žena na planeti.

Ronaldo ne krije da voli Georginu, s kojom ima i trogodišnju kćerku, međutim i dalje nije došlo do njihovog braka koji javnost već godinama priželkjuje. Ali, ne samo javnost...

"To ne zavisi od mene jer on zna šta ja želim. Nadam se da će se to uskoro desiti", rekla je Georgina u dokumentarnom filmu koji će se uskoro pojaviti na Netflixu, a u kome je naširoko govorila o ljubavnoj vezi sa Kristijanom i životu sa jednom od najvećih svetskih zvezda.

Pogledajte neke od najboljih fotografija Georgine Rodrigez!